Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко считает, что из-за субсидий украинцы чувствуют себя бедными. Он призвал искать механизмы, которые бы это изменили.

Так Витренко отреагировал на то, что субсидии от государства получает значительная часть граждан. Свое мнение он высказал во время пресс-конференции 22 января, сообщает 24 канал.

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Чиновник считает, что такая ситуация ненормальна. Мол, это психологически давит на людей. Ведь люди не хотят чувствовать себя бедными, а субсидии являются сигналом об этом.

И.о. министра отметил, что люди стремятся чувствовать себя лучше, а субсидии лишь подавляют их достоинство. "У нас Революция Достоинства была в 2014 году, понимаете? Стоит такие моменты учитывать", – добавил он.

Давайте находить механизмы, которые все же дают возможность людям чувствовать себя лучше. У них и так плохая жизнь для того, чтобы еще больше делать ее некомфортной,

– подчеркнул Витренко.

Однако ранее в Кабмине призвали людей, нуждающихся в субсидиях, подавать соответствующие запросы. Там заверили, что это поможет им не чувствовать изменений тарифов.

Субсидии в 2021 году: основное

В государственном бюджете на 2021 год заложено 36,6 миллиарда гривен на выплату субсидий. Как заверили в Минфине, получить их смогут примерно 5 миллионов семей.

Получить помощь смогут украинцы, у которых не хватает доходов, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Подробнее о том, кто имеет право на субсидию от государства – читайте здесь.



Кто не может получить субсидию в 2021 году / Инфографика 24 канала