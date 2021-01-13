ЧП произошло днем 13 января на территории строительства многоквартирного дома в переулке Банного в центре Харькова. Стрела подъемного крана упала на площадку.

Часть крана рухнула на крышу вагона, в котором живут строители. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

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По предварительным данным, авария на стройке могла произойти из-за технической неисправности крана.

Что известно о падении крана в Харькове



Следователи выясняют, из-за чего на стройке произошла авария / Фото телеграмм "Труха"

Во время инцидента на стройплощадке были люди.

Механик строительства утверждает, в падении никто не виноват, а "стрела упала сама".

Часть конструкции упала на железный забор и вывалилась за пределы территории строительства.

На месте происшествия работали следователи, которые будут выяснять все обстоятельства аварии. Сами же строители говорят, что стрелу крана сорвало из-за ее технической неисправности.

Квалификацию происшествия правоохранители пока не предоставили.



Часть стрелы крана вывалилась за пределы стройплощадки / Фото телеграмм "Труха"