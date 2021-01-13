На стройплощадке в центре Харькова кран упал на вагон с рабочими: фото
ЧП произошло днем 13 января на территории строительства многоквартирного дома в переулке Банного в центре Харькова. Стрела подъемного крана упала на площадку.
Часть крана рухнула на крышу вагона, в котором живут строители. Об этом сообщает агентство "Укринформ".
Смотрите также На Закарпатье разоблачили масштабную схему кражи средств на строительстве туберкулезной больницы
По предварительным данным, авария на стройке могла произойти из-за технической неисправности крана.
Что известно о падении крана в Харькове
Следователи выясняют, из-за чего на стройке произошла авария / Фото телеграмм "Труха"
- Во время инцидента на стройплощадке были люди.
- Механик строительства утверждает, в падении никто не виноват, а "стрела упала сама".
- Часть конструкции упала на железный забор и вывалилась за пределы территории строительства.
На месте происшествия работали следователи, которые будут выяснять все обстоятельства аварии. Сами же строители говорят, что стрелу крана сорвало из-за ее технической неисправности.
Квалификацию происшествия правоохранители пока не предоставили.
Часть стрелы крана вывалилась за пределы стройплощадки / Фото телеграмм "Труха"
Поделиться новостью