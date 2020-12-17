Президент России Владимир Путин заявил о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" вскоре может завершиться. Мол, до окончания строительства осталось примерно 165 километров.

Кроме того, Путин назвал "Северный поток-2" выгодным проектом и для Германии, и для Европы. Об этом он рассказал во время ежегодной большой пресс-конференции, передает 24 канал.

Между тем "Северный поток-2" может никогда не запуститься из-за санкций, – сенатор США

Газопровод почти достроен. Там осталось 165 километров. Я надеюсь, что новая администрация США отнесется к партнерам с уважением и вернется в режим добросовестной конкуренции. Надеюсь, что этот проект будет реализован,

– сказал он.

Путин также отметил, что власть Германии старается не вмешиваться, потому что это дело экономистов, но якобы пытается поддерживать проект.

Недавно канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" надо достроить. В то же время она добавила, что после завершения и запуска трубопровода, Украина должна остаться транзитером газа из России в Евросоюз.

Обратите внимание! Скандальный проект Газпрома "Северный поток-2" предусматривает строительство газопровода из России в Германию в обход Украины. Его готовность составляет около 90%. Строительству трубопровода мешают санкции США.

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