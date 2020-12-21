В Николаеве мужчина обстрелял соседей из-за фейерверка и ранил ребенка
В Николаеве в воскресенье, 20 декабря, произошла перестрелка, в которой пострадал 10-летний мальчик. Местные жители запускали фейерверки вместе со своими детьми, а на них в это время с пистолетом и битой набросился возмущенный мужчина.
45-летний мужчина с оружием был в нетрезвом состоянии, сообщает полиция Николаевской области.
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Взрослые отобрали оружие у злоумышленника и держали его до приезда полиции. Уже после нетрезвого хулигана отдали правоохранителям.
Полицейские, которые оперативно прибыли на вызов, изъяли оружие и отправили его на экспертизу. Самого мужчину доставили в отделение полиции.
Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Злоумышленнику грозит до 7 лет за решеткой.
Мужчине, который устроил стрельбу в Николаеве, грозит 7 лет за решеткой / Фото полиции
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