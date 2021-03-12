Під час засідання Ради нацбезпеки і оборони 11 березня ухвалили стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Хоча представники Меджлісу й брали участь у обговоренні документа, низка ключових позицій у стратегію не потрапила.

Про це написав у фейсбуці глава Меджлісу Рефат Чубаров. Зокрема, пропонували включити у завдання стратегії "захист і реалізацію невід'ємного права на самовизначення кримськотатарського народу в складі суверенної і незалежної Української держави".

До теми Націоналізація "Мотор Січі" й розслідування Харківських угод: результати засідання РНБО

Пропозиції озвучили і під час засідання РНБО

Ми пропонували записати "визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії, що утворюється у межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, та яка є невіддільною складовою України, що здійснює повноваження визначені Конституцією України",

– також зазначив Чубаров.

Ці пропозиції, за словами Чубарова, були озвучені безпосередньо під час засідання РНБО. У відповідь секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов повідомив, що їх у деталізованому вигляді візьме на розробку Кабмін. Погодився з такою ідеєю і президент Володимир Зеленський.

Стратегія розрахована на 5 років

Чубаров зауважив, що стратегія розрахована на 5 років, отож в подальшому знадобиться новий документ для визволення окупованого півострова.

Прикро, що у прийнятій стратегії наші міжнародні партнери поки що не знайдуть чіткої відповіді на питання про те, яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом? І наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримськотатарського народу?

– зауважив Чубаров.

Голова Меджлісу наголосив, що наразі відповідальним за реалізацію стратегії виступає Кабмін.

Читайте також РНБО створила в Україні Центр протидії дезінформації, – Данілов

Документ буде доступний для всіх українців

Зазначимо, що згідно з рішенням РНБО стратегія буде відкритою і доступ до неї матимуть всі українці. Документ також буде перекладений англійською мовою. Робота над ним тривала близько року.