Во время заседания Совета нацбезопасности и обороны 11 марта приняли стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Хотя представители Меджлиса и участвовали в обсуждении документа, ряд ключевых позиций в стратегию не попал.

Об этом написал в Фейсбуке глава Меджлиса Рефат Чубаров. В частности, предлагали включить в задачи стратегии "защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства".

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Предложения озвучили и во время заседания СНБО

Мы предлагали записать "определение статуса Крыма как национально-территориальной автономии, которая образуется в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и которая является неотъемлемой частью Украины, осуществляет полномочия определенные Конституцией Украины",

– также отметил Чубаров.

Эти предложения, по словам Чубарова, были озвучены непосредственно во время заседания СНБО. В ответ секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов сообщил, что их в детализированном виде возьмет на разработку Кабмин. Согласился с такой идеей и президент Владимир Зеленский.

Стратегия рассчитана на 5 лет

Чубаров отметил, что стратегия рассчитана на 5 лет, поэтому в дальнейшем понадобится новый документ для освобождения оккупированного полуострова.

Обидно, что в принятой стратегии наши международные партнеры пока не найдут четкого ответа на вопрос о том, каким будет статус Крыма после восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом? И насколько этот статус позволит обеспечить государственные гарантии сохранения и развития на своей земле коренного крымскотатарского народа?

– заметил Чубаров.

Председатель Меджлиса отметил, что сейчас ответственным за реализацию стратегии выступает Кабмин.

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Документ будет доступен для всех украинцев

Отметим, что согласно решению СНБО стратегия будет открытой и доступ к ней будут иметь все украинцы. Документ также будет переведен на английский язык. Работа над ним длилась около года.