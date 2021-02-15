Совет национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время разработает стратегию нацбезопасности государства. Сейчас ведомство еще отрабатывает этот документ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время форума "Украина 30" заявил, что разработку Стратегии нацбезопасности Украины завершат до 14 марта 2021 года. По его словам, после этого документ обнародуют для украинцев.

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Данилов отметил, что при разработке стратегии особое внимание уделяют объединению с европейской энергетической системой. По его мнению, это будет способствовать устранению зависимости Украины от страны-агрессора

На сегодня наше ведомство отрабатывает стратегию и в ближайшее время, до 14 марта, ее должны закончить,

– отметил секретарь СНБО.

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Что предусматривает стратегия нацбезопасности Украины: кратко