Украинский бизнес впервые понимает куда будет развиваться экономика. В принципе, как и иностранные инвесторы.

Без эмоций расставим акценты

Сегодня, 5 марта, был опубликован текст национальной экономической стратегии 2030.

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Базой для нее была работа Центра економічного відновлення Векторы экономического развития 2030.

Хороший документ, в работе которого принимало участие два десятка аналитических центров, бизнес-ассоциации, две сотни экспертов. Практически консенсусный документ.

Про плюсы

1. Наличие стратегии лучше чем ее отсутствие.

Украинский бизнес впервые понимает куда будет развиваться экономика. В принципе, как и иностранные инвесторы.

2. Документ готовился не в Кабмине (изначальный), а хабом аналитических центров с большим количеством экспертов, бизнес-ассоциаций, аналитических центров. Это инклюзивный документ (база, на которую опирался Кабмин).

3. Документ содержит ряд правильных задач/реформ для стимулирования укракинской экономики:

Налог на выведенный капитал;

Запуск накопительной пенсионной системы;

Создание Международного финансового центра Киев;

Амнистию капитала;

Переход на среднесрочное бюджетное планирование;

Корректировка политики НБУ: таргетирование инфляции с учетом стимулирования экономики;

Регулирование рынка криптовалют;

Стимулирования рынка небанковских финансовых услуг;

Поддержка украинских экспортеров;

Налоговые льготы инвесторам;

Развитие индустриальных парков;

Утверждение и реализация инвестиционной стратегии Украины;

Создание государственного Фонда Фондов (с миноритаными долями госкомпаний и привлечением международного капитала).

В государственных программах такого набора и инструментов еще не было.

Стратегия, утвержденная Кабмином – рамочный документ, в рамках которого, как я понимаю:

Министерства должны утвердить программы для достижения целей с четкими индикаторами успешности, сроками и ответственными.

По идее, Кабмин должен обновить свою программу.

Все секторальные стратегии (инфраструктурная, энергетическая, аграрная...) должны быть приведены к национальной стратегии 2030.

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Это огромный пласт работы, который государственная машина сама не сделает. Поэтому важно, что бы украинцы, как главные бенефициары, украинский бизнес, зависящий от политики государства – не стояли в стороне и активно вовлекались. Вы же знаете, за нас нашу страну успешной никто не сделает. Читайте, делайте выводы, делитесь.

Полный текст утвержденного документа по ссылке.