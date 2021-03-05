Подобного набора инструментов еще не было: основное из экономической стратегии 2030
Украинский бизнес впервые понимает куда будет развиваться экономика. В принципе, как и иностранные инвесторы.
Источник:фейсбук Анатолия Амелина
Без эмоций расставим акценты
Сегодня, 5 марта, был опубликован текст национальной экономической стратегии 2030.
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Базой для нее была работа Центра економічного відновлення Векторы экономического развития 2030.
Хороший документ, в работе которого принимало участие два десятка аналитических центров, бизнес-ассоциации, две сотни экспертов. Практически консенсусный документ.
Про плюсы
1. Наличие стратегии лучше чем ее отсутствие.
Украинский бизнес впервые понимает куда будет развиваться экономика. В принципе, как и иностранные инвесторы.
2. Документ готовился не в Кабмине (изначальный), а хабом аналитических центров с большим количеством экспертов, бизнес-ассоциаций, аналитических центров. Это инклюзивный документ (база, на которую опирался Кабмин).
3. Документ содержит ряд правильных задач/реформ для стимулирования укракинской экономики:
- Налог на выведенный капитал;
- Запуск накопительной пенсионной системы;
- Создание Международного финансового центра Киев;
- Амнистию капитала;
- Переход на среднесрочное бюджетное планирование;
- Корректировка политики НБУ: таргетирование инфляции с учетом стимулирования экономики;
- Регулирование рынка криптовалют;
- Стимулирования рынка небанковских финансовых услуг;
- Поддержка украинских экспортеров;
- Налоговые льготы инвесторам;
- Развитие индустриальных парков;
- Утверждение и реализация инвестиционной стратегии Украины;
- Создание государственного Фонда Фондов (с миноритаными долями госкомпаний и привлечением международного капитала).
В государственных программах такого набора и инструментов еще не было.
Стратегия, утвержденная Кабмином – рамочный документ, в рамках которого, как я понимаю:
- Министерства должны утвердить программы для достижения целей с четкими индикаторами успешности, сроками и ответственными.
- По идее, Кабмин должен обновить свою программу.
- Все секторальные стратегии (инфраструктурная, энергетическая, аграрная...) должны быть приведены к национальной стратегии 2030.
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Это огромный пласт работы, который государственная машина сама не сделает. Поэтому важно, что бы украинцы, как главные бенефициары, украинский бизнес, зависящий от политики государства – не стояли в стороне и активно вовлекались. Вы же знаете, за нас нашу страну успешной никто не сделает. Читайте, делайте выводы, делитесь.
Полный текст утвержденного документа по ссылке.
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