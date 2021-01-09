Мощный взрыв в Лубнах, что на Полтавщине, почувствовали не только жители города. Он раздавался вплоть до соседних населенных пунктов.

Недавние события жители города Лубны комментируют на странице в фейсбуке "Мои Лубны", сообщает 24 канал. Они рассказывают о пережитом в соцсетях.

Детали На Полтавщине произошел взрыв и вспыхнул пожар из-за аварии на газопроводе: видео

Что пишут местные жители

Простых граждан изрядно напугал громкий грохот. Сперва, они не могли понять, что происходит. Впоследствии узнали об инциденте из соцсетей и медиа.

Некоторые из очевидцев пишут о подробностях инцидента на странице города в фейсбуке.

Одни пишут о шуме и что происходило во время взрыва:

"Это ужас ... у нас тут стоял такой грохот, дрожали стекла в окнах, гудел пол".

"Услышала, что-то сильно и долго гудит за окном, думала самолеты".

"Это очень страшно, поверьте. Хоть бы никто не пострадал".

Некоторые очень напугались:

"Стекла в окна зазвенели, страшно".

"Страшное зрелище, дрожат дома".

"Я видела этот гриб со своего двора в селе Большие Булатцы. Это так было страшно. Особенно, когда огонь гоготал под самое небо...".



Газопровод, вид из Калайдинцев / Фото очевидца Игоря



Вид из села Тарандинцы / Фото очевидицы Виктории

Другие же выдвигали свои предположения относительно произошедшего и сообщали граждан:

"Газопровод "Прогресс". Произошла разгерметизация и скопление природного газа до критического значения, что привело к взрыву".

Звучали также версии, что горела заправка.



Взрыв : вид из села Новаки / Фото очевидицы Юлии

Что известно о взрыве: детали

► В городе Лубны, что в Полтавской области, 9 января произошел мощный взрыв.

► Его могла повлечь авария на газопроводе. Однако существует также версия, что взорвалась газовая заправка или газопровод.

►По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва нет.

► Чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных станций "Новаки" и "Вишневое".

► Без газа временно остался ряд населенных пунктов.