"Страшное зрелище, дрожали стекла": очевидцы рассказали детали взрыва на Полтавщине
Мощный взрыв в Лубнах, что на Полтавщине, почувствовали не только жители города. Он раздавался вплоть до соседних населенных пунктов.
Недавние события жители города Лубны комментируют на странице в фейсбуке "Мои Лубны", сообщает 24 канал. Они рассказывают о пережитом в соцсетях.
Детали На Полтавщине произошел взрыв и вспыхнул пожар из-за аварии на газопроводе: видео
Что пишут местные жители
Простых граждан изрядно напугал громкий грохот. Сперва, они не могли понять, что происходит. Впоследствии узнали об инциденте из соцсетей и медиа.
Некоторые из очевидцев пишут о подробностях инцидента на странице города в фейсбуке.
Одни пишут о шуме и что происходило во время взрыва:
- "Это ужас ... у нас тут стоял такой грохот, дрожали стекла в окнах, гудел пол".
- "Услышала, что-то сильно и долго гудит за окном, думала самолеты".
- "Это очень страшно, поверьте. Хоть бы никто не пострадал".
Некоторые очень напугались:
- "Стекла в окна зазвенели, страшно".
- "Страшное зрелище, дрожат дома".
- "Я видела этот гриб со своего двора в селе Большие Булатцы. Это так было страшно. Особенно, когда огонь гоготал под самое небо...".
Газопровод, вид из Калайдинцев / Фото очевидца Игоря
Вид из села Тарандинцы / Фото очевидицы Виктории
Другие же выдвигали свои предположения относительно произошедшего и сообщали граждан:
- "Газопровод "Прогресс". Произошла разгерметизация и скопление природного газа до критического значения, что привело к взрыву".
- Звучали также версии, что горела заправка.
Взрыв : вид из села Новаки / Фото очевидицы Юлии
Что известно о взрыве: детали
► В городе Лубны, что в Полтавской области, 9 января произошел мощный взрыв.
► Его могла повлечь авария на газопроводе. Однако существует также версия, что взорвалась газовая заправка или газопровод.
►По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва нет.
► Чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных станций "Новаки" и "Вишневое".
► Без газа временно остался ряд населенных пунктов.
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