Страны НАТО обеспокоены из-за дестабилизирующей политики России. Также заговорили о военных провокациях россиян вблизи границ НАТО.

Об этом отметил в своем отчете Генсек Йенс Столтенберг. Альянс будет и дальше увеличивать свое присутствие в Черном море. Так будут укреплять безопасность и стабильность этого региона.

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Торговые санкции США против России

США вводят новые торговые санкции против России. Причиной стало применение Кремлем химического и биологического оружия против своих же граждан.

Выступление Тихановской

В комитете Палаты представителей США состоялись слушания "женщины на передовой: Демократическое движение в Беларуси". Выступала на эту тему белорусская оппозиционер Светлана Тихановская. Также на мероприятии рассказывали истории женщин, которые открыли бизнес во время пандемии.

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