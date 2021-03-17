Страны НАТО серьезно обеспокоены из-за политики России – Голос Америки
Страны НАТО обеспокоены из-за дестабилизирующей политики России. Также заговорили о военных провокациях россиян вблизи границ НАТО.
Источник:"Голос Америки" на 24 каналі
Об этом отметил в своем отчете Генсек Йенс Столтенберг. Альянс будет и дальше увеличивать свое присутствие в Черном море. Так будут укреплять безопасность и стабильность этого региона.
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Торговые санкции США против России
США вводят новые торговые санкции против России. Причиной стало применение Кремлем химического и биологического оружия против своих же граждан.
Выступление Тихановской
В комитете Палаты представителей США состоялись слушания "женщины на передовой: Демократическое движение в Беларуси". Выступала на эту тему белорусская оппозиционер Светлана Тихановская. Также на мероприятии рассказывали истории женщин, которые открыли бизнес во время пандемии.
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