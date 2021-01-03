Министерство здравоохранения 30 декабря в очередной раз обновило список стран, в которых сложная ситуация с распространением COVID-19. Список красной зоны увеличился на 4 страны, теперь их – 49.

За неделю в красную зону добавили Великобританию, где свирепствует новый вид коронавируса, и Польшу. Новый перечень опубликовали на сайте Минздрава Украины. Кстати Норвегия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех путешественников: детали Поэтому "красными" стали 49 стран, в том числе Германия, Чехия, США, Черногория, Молдова, Грузия, Венгрия, Португалия, Турция, Румыния, Кипр.

Список зеленых и красных стран / Таблица МЗ Актуально МАУ запускает новый чартерный рейс из Киева: куда именно Что известно о красной и зеленой зонах С 15 июня 2020 года в Украине ввели адаптивный подход к самоизоляции украинцев и граждан других стран, прибывающих из-за границы. Страны поделили на две зоны: красная зона – показатель заболеваемости COVID-19 превышает аналогичный показатель в Украине. Лица, пересекшие границу Украины из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней. Также туда записывают страны, где неизвестны темпы распространения коронавируса.

– показатель заболеваемости COVID-19 превышает аналогичный показатель в Украине. Лица, пересекшие границу Украины из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней. Также туда записывают страны, где неизвестны темпы распространения коронавируса. зеленая зона – показатель активных случаев заболеваемости COVID-19 меньше, чем в Украине. Лица, которые пересекли границу и прибыли из страны "зеленой зоны", могут самоизоляцию не проходить.