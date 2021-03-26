Страны – члены Организации Объединенных Наций сделали совместное заявление в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Также они осудили действия России в отношении оккупации Крыма и дестабилизации ситуации на Востоке Украины.

"Россия продолжает вопиющие нарушения и злоупотребления правами человека и наращивает военные мощности на полуострове. Попытки России узаконить оккупацию Крыма не являются и не будут признанными", – говорится в заявлении, к которому присоединились США, Великобритания и почти все страны ЕС, за исключением Венгрии .

Интересно Влияние России и дипломатическое напряжение: что происходит с отношениями США и Китая

Виртуальная встреча с Байденом

Президент США Джо Байден принял участие в виртуальной встречи руководителей стран Европейского Союза. Вашингтон и Брюссель заявили, что стремятся к перезагрузке торговых отношений. Также договорились в апреле временно остановить пошлины, введенные через давний спор по субсидиям авиастроительным компаниям Boeing в США и Airbus в Европе.

Мощные торнадо в Штатах

Более 20 мощных торнадо прокатились по южным штатам США. Они вызвали по крайней мере 6 смертей и значительные разрушения. Больше всего пострадали Джорджия и Алабама. Торнадо оставляли после себя десятки полностью разрушенных домов.

К теме Алабаму накрыла серия из 14 торнадо: погибли 5 человек – фото, видео

Эффективность AstraZeneca проверяют

В США проверяют эффективность вакцины британской компании AstraZeneca. В Украине ее поставляют под названием Covishield. Ее производят в Индии по лицензии британцев.

Полный выпуск программы "Голос Америки" на 24 канале: смотрите видео