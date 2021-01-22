У президента Зеленского отметили, что в нормативных актах учреждений, в частности Конституционного Суда, четко прописаны условия допуска людей. Кроме того, человек, которого подозревают в преступлениях, не может просто приходить на работу и делать вид, будто ничего не произошло.

Реакция Офиса Президента

Офис Президента не занимается допусками людей в Конституционный суд. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает ТСН.

К теме Тупицкий написал письмо Зеленскому и попросил пустить его в КСУ

Подоляк отметил, что действия главы КСУ Александра Тупицкого вызывают недоумение. В частности, незнание процедуры работы режимных учреждений, а также попытка превратить произошедшее в медийный скандал.

По словам советника, возможно, Тупицкий до сих пор не осознает, что юридическое отстранение от работы означает невозможность приходить на эту работу.

Советуем ему проконсультироваться с юридически подкованным человеком для получения соответствующих разъяснений. После которых он, наконец, сможет прекратить разыгрывать странный спектакль перед входом в здание Конституционного суда и дискредитировать государственные институты,

– подчеркнул Подоляк.

Что этому предшествовало

Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и ложных показаниях.

Поэтому Зеленский на 2 месяца отстранил главу КСУ от должности.

Несмотря на это, Тупицкий продолжает приходить на работу, хотя в здание суда его не пускают.

Судья даже написал письмо президенту, в котором попросил "разблокировать его работу в КСУ".



Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала