Зеленский изменил состав делегации Украины в ТКГ: вошла экс-менеджер "Приватбанка" 22:23 - Читати новину українською В состав делегации Украины в ТКГ вошла советник ОПУ Виктория Страхова / Фейсбук Виктории Страховой Виктория Страхова отныне входит в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Страхова сегодня советник Офиса Президента, а ранее работала в управлении "Приватбанка" Источник: Пресс-служба президента Украины Соответствующий указ 26 февраля подписал президент Владимир Зеленский. Речь идет о социально-экономической подгруппе Трехсторонней контактной группы. Кстати Гармаш может покинуть состав украинской делегации в ТКГ Подробнее Страхова заменила в ТКГ заместительницу руководителя ОПУ Юлию Свириденко. Последнюю, согласно документу, Зеленский вывел из состава делегации. Указ вступает в силу со дня его опубликования. То есть, с 26 февраля. Что известно о Виктории Страховой? До 2017 года она была корпоративным секретарем "Приватбанка", также проектным менеджером реформ финансового сектора. Представляла правительственную сторону во время национализации вышеуказанного финучреждения. Была членом команды Владимира Зеленского, когда он баллотировался на пост президента.



Данные До 2017 года она была корпоративным секретарем "Приватбанка", также проектным менеджером реформ финансового сектора. Представляла правительственную сторону во время национализации вышеуказанного финучреждения. Была членом команды Владимира Зеленского, когда он баллотировался на пост президента.Данные LIGA.net. Что такое ТКГ и кто принимает в ней участие Это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая была сформирована как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины.

Возглавляет украинскую делегацию Леонид Кравчук. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак по поручению Зеленского модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ.

Руководитель Офиса Президента по поручению Зеленского модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ. Также в нее входят вице-премьер Алексей Резников и три народных депутата – Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова (все – из фракции "Слуга народа").

и три народных депутата – (все – из фракции "Слуга народа"). Кроме того, в составе делегации находится заместитель министра обороны Александр Полищук.

9 июня впервые к работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли проукраински настроенных вынужденных переселенцев из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Донетчину представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. А приглашенными представителями от Луганщины стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.

А приглашенными представителями от Луганщины стали врач и юрист, руководитель общественной организации "Луганское землячество" В октябре 2020 года советником делегации Украины в ТКГ стал военный эксперт Алексей Арестович. Читайте 24 канал в Google News

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter