Стороны все чаще заявляют о готовности к силовому решению конфликта на Донбассе, – ОБСЕ
В ОБСЕ недовольны увеличением количества сообщений о готовности сторон перейти к силовому решению конфликта на Донбассе. Это имеет крайне негативные последствия для деятельности Трехсторонней контактной группы.
Источник:ОБСЕ
Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау отметила, что всем сторонам конфликта стоит воздержаться от заявлений, которые могут расценивать как провокации.
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Всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности,
– подчеркнула Грау.
В то же время она отметила: соблюдение режима тишины пока сохраняется.
Что происходит на Донбассе
- В 2021 году оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Донбассе.
- Они регулярно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.
- В частности, палят из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
- Кроме того, применяют даже запрещенное минскими соглашениями оружие – минометы 82-го калибра.
- В течение января – марта 2021 года на Донбассе уже погибли 19 украинских воинов.
- 14 марта швейцарский блогер Le Grand JD 14 марта презентовал документальный фильм "Война в Украине". Медийщик подчеркнул: Европа должна помнить, что война продолжается.
- Переговоры ТКГ продолжаются. Однако 17 марта украинская делегация была вынуждена прервать заседание. Все из-за того, что со стороны России участие в переговорах приняла террористка оккупированного Донецка Майя Пирогова.
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