В ОБСЕ недовольны увеличением количества сообщений о готовности сторон перейти к силовому решению конфликта на Донбассе. Это имеет крайне негативные последствия для деятельности Трехсторонней контактной группы.

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау отметила, что всем сторонам конфликта стоит воздержаться от заявлений, которые могут расценивать как провокации.

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Всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности,

– подчеркнула Грау.

В то же время она отметила: соблюдение режима тишины пока сохраняется.

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