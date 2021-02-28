На Херсонщине активисты запустили в сторону оккупированного Россией Крыма украинский флаг. На нем все неравнодушные могли оставить послание для жителей полуострова.

Акцию организовали 28 февраля, она посвящена Дню сопротивления российской оккупации украинского полуострова. Флаг запустили в Крым на воздушных шарах из Каланчака.

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Что известно об этом флаге

Его размеры – 20 на 6 метров.

Сшила его Оксана Муравлева, переселенка и волонтер из Краматорска.

Свои обращения на украинском флаге оставили известные крымскотатарские деятели.

В частности – руководитель Меджлиса Рефат Чубаров и его заместитель Ильми Умеров.

Исмаил Рамазанов, один из координаторов мероприятия, пояснил, что флаг разместили "Крымскому дому" в Киеве перед тем, как запустить его. Все желающие могли прийти и написать пожелания для крымчан.

"Дети писали: "Крым – Украина", "Крым будет Украина". Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев", – подчеркнул он.



Украинский флаг запустили в сторону Крыма / Фото "Крым. Реалии"



Все желающую могли оставить на флаге послание к крымчанам / Фото "Крым. Реалии"

Рамазанов: мы являемся голосом политзаключенных

Кроме этого, Рамазанов рассказал, что к нему обращались представители диаспоры, в частности – из Турции и Латвии, чтобы тоже оставить свои подписи на этом флаге.

Я каждый раз во время таких акций напоминаю, что до сих пор остаются в плену политзаключенные. В эти дни мы являемся голосом тех ребят, которые борются в условиях неволи за свои права, за Украину,

– подчеркнул он.

Заметим, что на оккупированном Россией Донбассе и в Крыму находится примерно 300 украинских политзаключенных из Украины. Оккупанты постоянно нарушают их права.

Именно поэтому бывшие пленники Кремля накануне создали платформу "Освобождение заключенных". Они будут пытаться найти способы освобождения украинцев из российского плена.