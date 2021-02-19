Сторонников у Витренко стало меньше, – Железняк про закон об ограничении полномочий
Кандидатуру Юрия Витренко дважды вносили в парламент на пост министра энергетики – оба раза депутаты не поддержали его, голосов не хватило. В то же время письмо с предложением об увольнении Андрея Коболева могло существенно повлиять на его поддержку.
Источник:24 канал
Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что в вопросе соответствующего назначения очень часто используют другую схему – когда исполняющего обязанности министра назначают решением Кабмина, то есть без парламента.
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"Из-за такой (относительно Коболева – 24 канал) позиции сторонников у Витренко стало меньше. Откровенно, я думал что это был политический ход, чтобы собрать вокруг себя больше голосов, однако увидел, что оппозиция не готова его поддерживать", – сообщил Железняк.
Председатель фракции "Голос" сказал, что люди, которые ценят работу "Нафтогаза", решили не голосовать за Юрия Витренко после соответствующей ситуации.
Назначение исполняющего обязанности
В то же время Ярослав Железняк рассказал, что для действующей власти ценность в законе об ограничении полномочий исполняющего обязанности министра заключается в том, что благодаря вето президента о том, что через 30 или 60 дней министр будет ограничен в полномочиях – исчезает.
Вносят изменения в часть статьи о центральном органе исполнительной власти, что возвращает ситуацию к тому, что фактически президент из Кабмина может в обход Верховной Рады назначить любого исполняющего обязанности министра,
– сказал нардеп.
По его слова, если соответствующий закон будет принят, то за министра не нужно будет голосование в Верховной Раде Украины. Правительство на заседании скажет о назначении человека исполняющим обязанности министра и это решение станет автоматически действующим, добавил Железняк.
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