Кандидатуру Юрия Витренко дважды вносили в парламент на пост министра энергетики – оба раза депутаты не поддержали его, голосов не хватило. В то же время письмо с предложением об увольнении Андрея Коболева могло существенно повлиять на его поддержку.

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что в вопросе соответствующего назначения очень часто используют другую схему – когда исполняющего обязанности министра назначают решением Кабмина, то есть без парламента.

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"Из-за такой (относительно Коболева – 24 канал) позиции сторонников у Витренко стало меньше. Откровенно, я думал что это был политический ход, чтобы собрать вокруг себя больше голосов, однако увидел, что оппозиция не готова его поддерживать", – сообщил Железняк.

Председатель фракции "Голос" сказал, что люди, которые ценят работу "Нафтогаза", решили не голосовать за Юрия Витренко после соответствующей ситуации.

Справка. По информации СМИ, руководитель Минэнерго Юрий Витренко написал письмо к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением уволить Андрея Коболева, сменить членов наблюдательного совета "Нафтогаза" и провести полный аудит всех причастных компаний.

Назначение исполняющего обязанности

В то же время Ярослав Железняк рассказал, что для действующей власти ценность в законе об ограничении полномочий исполняющего обязанности министра заключается в том, что благодаря вето президента о том, что через 30 или 60 дней министр будет ограничен в полномочиях – исчезает.

Вносят изменения в часть статьи о центральном органе исполнительной власти, что возвращает ситуацию к тому, что фактически президент из Кабмина может в обход Верховной Рады назначить любого исполняющего обязанности министра,

– сказал нардеп.

По его слова, если соответствующий закон будет принят, то за министра не нужно будет голосование в Верховной Раде Украины. Правительство на заседании скажет о назначении человека исполняющим обязанности министра и это решение станет автоматически действующим, добавил Железняк.

Обратите внимание! 18 февраля Владимир Зеленский наложил вето на закон о проведении конкурсов на государственную службу. Документ мог предоставить возможность Юрию Витренко подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам.