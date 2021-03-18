После того, как маму 8-летней Миланы Маханец допросили правоохранители, страницу детского омбудсмена Николая Кулебы в инстаграме "атаковали" поклонники юной блогерши. Ранее девочка попала в скандал из-за отношения с 13-летним парнем.

После того, как вся эта история получила огласку, именно Кулеба обратился в Офис генпрокурора, киберполицию и МВД.

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Милана написала детскому обмудсмену

18 марта, в сторис Миланы появился скриншот, который свидетельствует о том, что она написала в этой соцсети Кулебе. Заметим, что страницу юной блогерши ведет ее мама – Дарья Маханец.

"Добрый день. Можно мы с вами встретимся и посмотрим в глаза друг другу?", – говорилось в сообщении. К сторис прикреплена надпись: "Надеюсь, вы действительно боретесь за справедливость".



В сторис блогерша призывает "атаковать" страницу Кулебы / Скриншот

"Атака" поклонников на Кулебу

На аккаунт Кулебы по ссылке в сторис Миланы перешли более 40 тысяч пользователей. Скорее всего, омбудсмен не ответил девочке. Ведь впоследствии она обратилась из-за этого к поклонникам.

В сторис блогерша призвала своих подписчиков "пофлудить" в комментариях на его странице. Мол, раньше все просто переходили и смотрели на его сообщения, а теперь нужно привлечь внимание чиновника.

Поклонники Миланы откликнулись на эту просьбу. Под публикациями детского обмудсмена сразу появилось много сообщений, в большинстве из них – емодзи, на которых изображены цветы.



Фанаты Миланы "атакуют" детского омбудсмена / Скриншот

В то же время в сообщениях также немало комментариев в поддержку Кулебы. Пользователи соцсети пишут, что "цветочками детского обмудсмена не запугать".

Кроме этого, они выражают надежду, что уполномоченному президеном Украины по правам ребенка удастся разобраться со сложившейся ситуацией.

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