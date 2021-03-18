Поклонники скандальной 8-летней блогерши Миланы "атаковали" Кулебу в соцсети
После того, как маму 8-летней Миланы Маханец допросили правоохранители, страницу детского омбудсмена Николая Кулебы в инстаграме "атаковали" поклонники юной блогерши. Ранее девочка попала в скандал из-за отношения с 13-летним парнем.
Источник:24 канал
После того, как вся эта история получила огласку, именно Кулеба обратился в Офис генпрокурора, киберполицию и МВД.
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Милана написала детскому обмудсмену
18 марта, в сторис Миланы появился скриншот, который свидетельствует о том, что она написала в этой соцсети Кулебе. Заметим, что страницу юной блогерши ведет ее мама – Дарья Маханец.
"Добрый день. Можно мы с вами встретимся и посмотрим в глаза друг другу?", – говорилось в сообщении. К сторис прикреплена надпись: "Надеюсь, вы действительно боретесь за справедливость".
В сторис блогерша призывает "атаковать" страницу Кулебы / Скриншот
"Атака" поклонников на Кулебу
На аккаунт Кулебы по ссылке в сторис Миланы перешли более 40 тысяч пользователей. Скорее всего, омбудсмен не ответил девочке. Ведь впоследствии она обратилась из-за этого к поклонникам.
В сторис блогерша призвала своих подписчиков "пофлудить" в комментариях на его странице. Мол, раньше все просто переходили и смотрели на его сообщения, а теперь нужно привлечь внимание чиновника.
Поклонники Миланы откликнулись на эту просьбу. Под публикациями детского обмудсмена сразу появилось много сообщений, в большинстве из них – емодзи, на которых изображены цветы.
Фанаты Миланы "атакуют" детского омбудсмена / Скриншот
В то же время в сообщениях также немало комментариев в поддержку Кулебы. Пользователи соцсети пишут, что "цветочками детского обмудсмена не запугать".
Кроме этого, они выражают надежду, что уполномоченному президеном Украины по правам ребенка удастся разобраться со сложившейся ситуацией.
Скандал с Миланой Маханец и Пашей Паем: последние новости
- Сначала 8-летняя Милана называла Пашу своим парнем. Оба в инстаграме публиковали недетские снимки. Например, с поцелуями и объятиями.
- После того, как разгорелся скандал, девочка удалила откровенные фото с 13-летним парнем. Однако в ее сторис они до сих пор ходят, держась за руки.
- Мама модели заверила, что отношения ее дочери с подростком – не настоящие. Мол, это всего лишь тренд. Фото детей в постели она назвала шуткой.
- Ранее она сказала, что Милан и Паша не живут вместе. Она пояснила, что вместе приехала с ребенком погостить к семье своих друзей.
- Впрочем, полиция открыла дело по статье об изготовлении и распространении порнографии, а также принуждении к участию в ее создании.
- Маму Миланы уже допросили, вскоре полиция проведет разговор с отцом. Родителей Пая допросят позже, они отказались общаться без адвокатов.
- Александр Маханец уже отреагировал на инцидент – заявил, что шокирован происходящим. Они с Дарьей Маханец расстались еще в 2019 году.
- Стоит заметить, если правоохранители докажут вину родителей детей-блогеров, им грозит до 3 лет лишения свободы.
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