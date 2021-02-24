Стоматологиня, яка била дітей у Рівному, продовжує працювати: фотодокази
Лікарка-стоматолог Інна Кравчук з Рівного потрапила у скандал. Її підозрюють у завданні ушкоджень та психологічних травм дітям. Попри це, жінка продовжує працювати у клініці.
Очевидці поділилися з журналістами фотографіями, на яких жінка, яка фігурує у 5 кримінальних справах, перебуває на робочому місці.
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Зауважимо, що після того, як ця історія набула розголосу у суспільстві стоматологіну клініку, у якій працює Кравчук, на певний час закривали.
Скандальна стоматологиня на робочому місці / Фото очевидців
Жінку підозрюють у побитті юних пацієнтів / Фото очевидців
Що кажуть у поліції
У Нацполіції зауважили, що Кравчук не є посадовою особою. Це означає, що поки правоохоронці ведуть розслідування, вона може продовжувати свою діяльність.
Поліція не позбавляє ліцензії, відібрати ліцензію може тільки орган, який її надав,
– пояснила речниця Нацполіції Марія Юстицька.
Тобто ліцензію на стоматологічну практику відповідним рішенням може відібрати лише суд. Поки цього не сталося, жінці не заборонено далі надавати свої послуги.
Скандал з дантисткою у Рівному: що відомо
- 9 лютого на 28-річну лікарку-стоматологиню Інну Кравчук з Рівного поскаржилися батьки 2 дітей.
- На відео, які з'явилися у мережі, жінка шарпає дівчинку та б'є об кушетку головою хлопчика. Сама Кравчук все заперечує.
- Після цього розгорівся ще більший скандал. Батьки почали впізнавати своїх дітей на відео, до поліції надійшло ще 3 заяви.
- За справу взялася поліція. Під час вручення підозри Кравчук не було ні вдома, ні на робочому місці. Тож її передали батьку жінки.
- Наразі лікарку підозрюють у вчиненні кримінальних злочинів, зокрема – мовиться про умисне легке тілесне ушкодження, побої та мордування.
- Їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вона має прибувати за кожною вимогою до суду та не виїжджати з Рівного.
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