Врач-стоматолог Инна Кравчук из Ровно попала в скандал. Ее подозревают в нанесении повреждений и психологических травм детям. Несмотря на это, женщина продолжает работать в клинике.

Очевидцы поделились с журналистами фотографиями, на которых женщина, фигурирующая в 5 уголовных делах, находится на рабочем месте.

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Заметим, что после того, как эта история получила огласку в обществе, стоматологическую клинику, в которой работает Кравчук, на некоторое время закрывали.

Скандальный стоматолог на рабочем месте / Фото очевидцев



Женщину подозревают в избиении юных пациентов / Фото очевидцев

Что говорят в полиции

В Нацполиции отметили, что Кравчук не является должностным лицом. Это означает, что пока правоохранители ведут расследование, она может продолжать свою деятельность.

Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил,

– пояснила пресс-секретарь Нацполиции Мария Юстицкая.

То есть лицензию на стоматологическую практику соответствующим решением может отобрать только суд. Пока этого не произошло, женщине не запрещено дальше оказывать свои услуги.

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