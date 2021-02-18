Стоматолог из Ровно, которую подозревают в издевательстве над маленькими пациентами, не выходит на связь со следствием. Адвокат врача также не дает показаний от имени своей подзащитной.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Актуально "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет": чем опасен новый челлендж в ТикТок Против 29-летнего стоматолога открыли сразу 5 уголовных производств. Причиной для одного из них стало ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Другие 4 производства открыли из-за умышленного нанесения легких телесных повреждений маленьким пациентам. В то же время сама стоматолог отрицает любое насилие со своей стороны. В то же время 29-летняя женщина сейчас прекратила врачебную практику. Скандал в детской стоматологии на Ровненщине: детали Жительница Ровно опубликовала в фейсбуке тревожное фото. На фотографии 5-летний ребенок с гематомами на шее и руках. Мама маленькой пациентки написала, что травмы – результат посещения местной стоматологии.

В комментариях под фото многие родители написали, что их дети также пострадали от лечения в этой стоматологии.

Впоследствии выяснилось, что горе-врач даже била маленьких пациентов "головой о кушетку".

Полиция начала расследование в отношении стоматолога.

Детский омбудсмен заявил, что "насилию над ребенком нет оправдания".