В столкновениях на Банковой пострадали 27 правоохранителей, а 24 активистов задержали
Вечером 23 февраля в Киеве прошли массовые протесты из-за приговора Сергею Стерненко. Пострадали обе стороны: и протестующие, и правоохранители.
Источник:Полиция Киева
В полиции Киева сообщают: на столкновениях пострадали 27 правоохранителей. Работники полиции и Нацгвардии получили ожоги глаз.
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Столкновения на Банковой из-за приговора Стерненко
Правоохранители отмечают: активисты использовали газовые баллончики и файеры, а на замечания полицейских не обращали внимания.
Пострадавший правоохранитель / Фото из телеграм-канала "Взгляд Приходько"
В Красном Кресте отметили: среди митингующих пострадали 10 человек. Представители организации оказывали помощь пострадавшим.
Пострадавший митингующий на Банковой / Фото Влада Фесенко
Задержанных полицией отпустили
- Полиция отчиталась: 24 "активных" участников митинга задержали и доставили в отделение. После взятия объяснений их отпустили домой.
- Между тем в соцсетях сообщили: отпустили активистов после того, как узнали, что под стены участка идут активно настроенные митингующие.
- Как сообщает "Бабель", под Печерским райотделом полиции после окончания митинга собрались не больше 15 человек. В активную фазу противостояния не переросло.
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