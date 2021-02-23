Вечером 23 февраля в Киеве прошли массовые протесты из-за приговора Сергею Стерненко. Пострадали обе стороны: и протестующие, и правоохранители.

В полиции Киева сообщают: на столкновениях пострадали 27 правоохранителей. Работники полиции и Нацгвардии получили ожоги глаз.

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Столкновения на Банковой из-за приговора Стерненко

Правоохранители отмечают: активисты использовали газовые баллончики и файеры, а на замечания полицейских не обращали внимания.



Пострадавший правоохранитель / Фото из телеграм-канала "Взгляд Приходько"

В Красном Кресте отметили: среди митингующих пострадали 10 человек. Представители организации оказывали помощь пострадавшим.



Пострадавший митингующий на Банковой / Фото Влада Фесенко

Задержанных полицией отпустили

Полиция отчиталась: 24 "активных" участников митинга задержали и доставили в отделение. После взятия объяснений их отпустили домой.

Между тем в соцсетях сообщили: отпустили активистов после того, как узнали, что под стены участка идут активно настроенные митингующие.

Как сообщает "Бабель", под Печерским райотделом полиции после окончания митинга собрались не больше 15 человек. В активную фазу противостояния не переросло.

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