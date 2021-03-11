Стоит ли запрещать "Партию Шария" и ОПЗЖ: опрос
Министерство юстиции обратилось в суд с просьбой запретить в Украине "Партию Шария". Поэтому возникает вопрос, стоит ли в Украине на государственном уровне ограничивать деятельность каких-то политических сил.
Источник:24 канал
24 канал предлагает принять участие в нашем опросе на эту тему. Интересует мнение наших читателей относительно конкретных запретов: "Партии Шария" и ОПЗЖ.
Важно Минюст просит суд запретить "Партию Шария": ОАСК открыл производство
Запрет "Партии Шария": что известно
- 11 марта Министерство юстиции подало иск в Окружной административный суд Киева.
- Денис Малюська заявил, что Минюст подал иск о запрете "Партии Шария", основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и СБУ.
- Основания для подачи иска – многочисленные нарушения Конституции и законов Украины партией.
- Между тем пророссийский блогер Анатолий Шарий обвинил в иске Владимира Зеленского. Пропагандист заявил, что президент хочет "закрыть" Партию Шария "любым способом".
- Заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.
Как вы думаете, стоит ли запретить не только "Партию Шария", но и ОПЗЖ?
Запрет пророссийских партий: какие предпосылки
- В законе о политических партиях указано: запретить или ограничить их деятельность может только суд. Однако для такого решения должны быть законодательные предпосылки.
- В 2014 году решением суда запретили деятельность двух партий – "Коммунистической партии" и "Партии регионов".
- Депутаты Черновицкого и Ивано-Франковского городских советов в конце февраля просили запретить в Украине деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария" из-за "пророссийской риторики". В марте такой же шаг сделали депутаты Каменец-Подольского городского совета.
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