Министерство юстиции обратилось в суд с просьбой запретить в Украине "Партию Шария". Поэтому возникает вопрос, стоит ли в Украине на государственном уровне ограничивать деятельность каких-то политических сил.

24 канал предлагает принять участие в нашем опросе на эту тему. Интересует мнение наших читателей относительно конкретных запретов: "Партии Шария" и ОПЗЖ. Важно Минюст просит суд запретить "Партию Шария": ОАСК открыл производство Запрет "Партии Шария": что известно 11 марта Министерство юстиции подало иск в Окружной административный суд Киева.

Денис Малюська заявил, что Минюст подал иск о запрете "Партии Шария", основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и СБУ.

Основания для подачи иска – многочисленные нарушения Конституции и законов Украины партией.

Между тем пророссийский блогер Анатолий Шарий обвинил в иске Владимира Зеленского. Пропагандист заявил, что президент хочет "закрыть" Партию Шария "любым способом".

Заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года. Как вы думаете, стоит ли запретить не только "Партию Шария", но и ОПЗЖ? Запрет пророссийских партий: какие предпосылки В законе о политических партиях указано: запретить или ограничить их деятельность может только суд. Однако для такого решения должны быть законодательные предпосылки.

В 2014 году решением суда запретили деятельность двух партий – "Коммунистической партии" и "Партии регионов".

Депутаты Черновицкого и Ивано-Франковского городских советов в конце февраля просили запретить в Украине деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария" из-за "пророссийской риторики". В марте такой же шаг сделали депутаты Каменец-Подольского городского совета.