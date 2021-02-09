Денис Малюська заявил, что телеканал "Интер" пока может не бояться санкций. Их введут даже если США удастся добиться экстрадиции владельца телехолдинга Inter Media Group Дмитрия Фирташа.

Министр юстиции Украины Денис Малюська убежден, что украинская власть пока не может ввести санкции против телеканала "Интер". Дело Фирташа не может быть основанием для такого решения.

Актуально Проблемы с вакцинацией и "избиение Путина": как иноСМИ оценивают громкие события в Украине

Я не ожидаю этого (санкций против "Интера" – 24 канал). Мы не имеем возможностей блокировать или вводить санкции против телеканалов в случае обвинений владельца в коррупции,

– отметил Малюська.

Что еще сказал Малюська

Чтобы ввести санкции, в частности, касательно СМИ, необходимо подтвердить их причастность к террористической деятельности.

Пока нет никакой информации, что Фирташ хоть как-то поддерживает российскую агрессию против Украины или другую террористическую деятельность.

Заметьте! Малюська также отметил, что в Украине абсолютно законно заблокировали телеканалы ZIK, 112 и Newsone.

Дело Фирташа: что известно