Стоит ли ожидать санкций против "Интера": ответ Малюськи
Денис Малюська заявил, что телеканал "Интер" пока может не бояться санкций. Их введут даже если США удастся добиться экстрадиции владельца телехолдинга Inter Media Group Дмитрия Фирташа.
Источник:Ютуб AtlanticCouncil
Министр юстиции Украины Денис Малюська убежден, что украинская власть пока не может ввести санкции против телеканала "Интер". Дело Фирташа не может быть основанием для такого решения.
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Я не ожидаю этого (санкций против "Интера" – 24 канал). Мы не имеем возможностей блокировать или вводить санкции против телеканалов в случае обвинений владельца в коррупции,
– отметил Малюська.
Что еще сказал Малюська
- Чтобы ввести санкции, в частности, касательно СМИ, необходимо подтвердить их причастность к террористической деятельности.
- Пока нет никакой информации, что Фирташ хоть как-то поддерживает российскую агрессию против Украины или другую террористическую деятельность.
Дело Фирташа: что известно
- Дмитрий Фирташ – украинский бизнесмен и политик.
- В 2014 году его задержали в Австрии.
- Соответствующий запрос прислали США. Там Фирташа подозревают в коррупции на сумму 18 миллионов долларов.
- Если бизнесмена таки экстрадируют в США, там ему грозит до 50 лет лишения свободы.
- Также в Штатах Фирташа подозревали в финансировании личного адвоката Трампа – Руди Джулиани.
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