Депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что Алексей Арестович должен был извиниться за свои неуместные высказывания в соцсетях. По ее мнению, спикеру Трехсторонней контактной группы также стоило их удалить.

По словам Верещук, даже для внештатных советников есть определенные ограничения. Депутат отметила, что в такой ситуации есть моральная черта, ведь он является спикером ТКГ, а потому должен знать и владеть государственным языком.

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Как отметила Верещук, Арестович ссылается на то, что он писал в своей частной странице в фейсбуке, поэтому имеет право общаться там на том языке, на котором считает нужным.

Однако, по мнению нардепа, он должен писать на украинском, ведь сообщал не о каких-то частных делах, а о заседании ТКГ.

Думаю, что это было неуместное сообщение. Ну Арестовичу просто надо было извиниться и удалить его,

– подчеркнула она.

Верещук предположила, что в дальнейшем Арестович будет писать о заседании Трехсторонней контактной группы на государственном языке. Однако она отметила, что частные сообщения внештатного советника являются его личным делом.

Может ли Арестович говорить от имени ТКГ

По словам Верещук, важно обратить внимание на то, как спикер ТКГ реагирует на замечания относительно украинского языка. Однако депутат подытожила, что проблема в этом деле заключается только в моральном подходе.

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