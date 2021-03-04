Стерненко в СИЗО написал 10-летний мальчик
Осужденный активист Сергей Стерненко сейчас находится в СИЗО в Одессе. Туда ему поступило письмо от 10-летнего мальчика, который выразил надежду, что Сергей, как и другие политзаключенные окажется на свободе.
Источник:STERNENKO
Об интересном факте сообщили в официальном телеграмм-канале Сергея Стерненко. Там также опубликовали фото открытки от ребенка.
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Открытку написал Ростик из Харькова
Мальчика, который передал открытку, зовут Ростик. Ему 10 и он из Харькова.
Привет, Сергей. Надеюсь у тебя все хорошо. Мы обязательно победим. Ты и другие политзаключенные будут на свободе,
– говорится в листовке.
В телеграмм-канале Стерненко отметили, что после этого взрослым остается только починить систему любым способом.
Что известно о заключении Стерненко
- 23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам заключения. Його признали виновным в похищении и истязании Сергея Щербича с целью завладеть деньгами.
- Сейчас активист находится в одесском СИЗО.
- Через адвокатов Стерненко передал письма, в которых поблагодарил за поддержку и призвал людей не молчать.
- 23 и 27 февраля во многих городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
- Во исполнение требований по освобождению Стерненко участники акций дали президенту Зеленскому время до 9 марта.
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