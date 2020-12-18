Стерненко избрали новую меру пресечения: первые детали
Активисту Сергею Стерненко 18 декабря избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Однако никакой необходимости в этом не было. Об этом Стерненко написал на своей странице в фейсбуке.
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Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Снова. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее и говорил,
– отметил активист.
Больше 3 недель назад у Стерненко истек срок домашнего ареста, назначенный 29 сентября. За это время активист не совершал никаких попыток убежать.
Дело Стерненко: детали
- В течение 2018 года на активиста совершили ряд покушений.
- Во время первого нападения неизвестные избили активиста битами, во время второго – в активиста выстрелили резиновой пулей из пистолета.
- Защищая свою жизнь во время третьего нападения, Стерненко смертельно ранил нападавшего ножом.
- С тех пор активиста подозревают в убийстве.
- С погибшего нападающего тем временем посмертно сняли подозрение.
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