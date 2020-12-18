Активисту Сергею Стерненко 18 декабря избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Однако никакой необходимости в этом не было. Об этом Стерненко написал на своей странице в фейсбуке.

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Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Снова. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее и говорил,

– отметил активист.

Больше 3 недель назад у Стерненко истек срок домашнего ареста, назначенный 29 сентября. За это время активист не совершал никаких попыток убежать.

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