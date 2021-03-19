Сергей Стерненко 20 марта будет праздновать свой 26 День рождения. В его поддержку в Киеве и Одессе активисты собирают акции протеста. Сам Стерненко говорит, что прийти не сможет.

Приморский суд Одессы накануне рассматривает ходатайство адвокатов об освобождении Сергея Стерненко из СИЗО. Защита подала апелляцию на приговор суда и примененную меру пресечения.

Кстати Суд рассматривает ходатайство об освобождении Стерненко: онлайн-трансляция

Что сказал Стерненко в обращении

Активист уже три недели находится в СИЗО. Он отмечает: содержание под стражей пока не является законным, ведь его защитники и он уже обратились в суд с апелляцией. Следовательно, меру пресечения должны были бы отменить. То, что его держат под стражей, по словам Стерненко, не связано с какими-то правовыми коллизиями. Все из-за того, что "отдельные черти" хотят держать его в заложниках.

В том, что на заседании 19 марта примет решение о его освобождении, Стерненко сомневается. Поэтому и не сможет присоединиться к акциям протеста, запланированным на 20 марта.

Я слышал, что вы на мой 26 День рождения планируете пойти к Офису президента и там спросить его, почему он молчит... Я бы с радостью пошел с вами на акцию, но вряд ли смогу,

– сыронизировал Стерненко.

Стерненко попросил: если активисты все-таки будут спрашивать президента, то пусть делают это как можно громче. Он будет смотреть трансляцию по телевизору и следить за новостями.

Стерненко отметил: молчать президенту в такой ситуации не стоит.

Напоследок активист поблагодарил всех тех, кто выходит в его поддержку на протесты. Это мотивирует его не сдаваться и бороться за справедливость.

Обращение Стерненко из зала суда: смотрите видео

Протесты относительно приговора Стерненко