Пошел бы на акцию протеста, но не смогу, – Стерненко записал видео из суда
Сергей Стерненко 20 марта будет праздновать свой 26 День рождения. В его поддержку в Киеве и Одессе активисты собирают акции протеста. Сам Стерненко говорит, что прийти не сможет.
Источник:ютуб Стерненка
Приморский суд Одессы накануне рассматривает ходатайство адвокатов об освобождении Сергея Стерненко из СИЗО. Защита подала апелляцию на приговор суда и примененную меру пресечения.
Кстати Суд рассматривает ходатайство об освобождении Стерненко: онлайн-трансляция
Что сказал Стерненко в обращении
Активист уже три недели находится в СИЗО. Он отмечает: содержание под стражей пока не является законным, ведь его защитники и он уже обратились в суд с апелляцией. Следовательно, меру пресечения должны были бы отменить. То, что его держат под стражей, по словам Стерненко, не связано с какими-то правовыми коллизиями. Все из-за того, что "отдельные черти" хотят держать его в заложниках.
В том, что на заседании 19 марта примет решение о его освобождении, Стерненко сомневается. Поэтому и не сможет присоединиться к акциям протеста, запланированным на 20 марта.
Я слышал, что вы на мой 26 День рождения планируете пойти к Офису президента и там спросить его, почему он молчит... Я бы с радостью пошел с вами на акцию, но вряд ли смогу,
– сыронизировал Стерненко.
Стерненко попросил: если активисты все-таки будут спрашивать президента, то пусть делают это как можно громче. Он будет смотреть трансляцию по телевизору и следить за новостями.
Стерненко отметил: молчать президенту в такой ситуации не стоит.
Напоследок активист поблагодарил всех тех, кто выходит в его поддержку на протесты. Это мотивирует его не сдаваться и бороться за справедливость.
Обращение Стерненко из зала суда: смотрите видео
Протесты относительно приговора Стерненко
- 23 февраля активиста приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения из-за якобы похищение депутата.
- В тот же день в Украине начались массовые протесты в поддержку активиста.
- 8 марта сторонники Стерненко пикетировали дачу президента Зеленского. Акция состоялась под лозунгом "Молчание держит за решеткой".
- На 20 марта – День рождения Стерненко – запланированы новые акции под Офисом президента.
- Акция поддержки 20 марта состоится и под стенами СИЗО в Одессе, где содержат Стерненко. Начнется она в 13:00.
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