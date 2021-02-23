Стерненко вывезли из суда: активисты блокировали дорогу – видео
Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам тюрьмы. Его уже вывезли из Приморского суда Одессы, хотя активисты пытались заблокировать движение транспорта.
Источник:24 канал
Вспыхнули столкновения. Украинцы возмущены приговором судей и требуют установления справедливости.
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Заметим, что автозак со Стерненко выехал не с того выезда, который обычно используют.
Что происходит под судом в Одессе: смотрите видео 24 канала
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