Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам тюрьмы. Его уже вывезли из Приморского суда Одессы, хотя активисты пытались заблокировать движение транспорта.

Вспыхнули столкновения. Украинцы возмущены приговором судей и требуют установления справедливости.

К теме Если со мной что-то случится в тюрьме, это будет личная ответственность Зеленского, – Стерненко

Заметим, что автозак со Стерненко выехал не с того выезда, который обычно используют.

Что происходит под судом в Одессе: смотрите видео 24 канала

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