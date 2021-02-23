Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам заключения по делу о похищении человека. Перед тем, как активиста забрали в СИЗО, ему якобы удалось позвонить президенту и "поблагодарить" за решение суда. У Зеленского утверждают, что главе государства Стерненко не звонил.

Телефон с номером президента Стерненко передали сразу после оглашения приговора.

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На экране телефона было имя главы государства

На экране действительно было имя главы государства. О том, что звонят именно Зеленскому, сказал и один из присутствующих. Никаких подтверждений этому пока нет.

Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор,

– сказал Стерненко.

После того, как звонок закончился, осужденный активист сказал, что президент лишь поинтересовался, зачем ему звонят и положил трубку.

Стерненко говорит, что и раньше разговаривал с Зеленским

По словам Стерненко, это уже не впервые он разговаривает с Зеленским. Ранее глава государства якобы обещал ему государственные должности и уверял, что нападения против него будут расследовать, как следует.

Если что-то со мной произойдет во время пребывания в СИЗО, это будет личная ответственность президента Украины Владимира Зеленского. Я убежден, что то, что сегодня произошло – а сейчас меня отправят в СИЗО – это продолжение той политики заключения людей по указке сверху,

– заявил активист.

Также Стерненко подтвердил, что вынесенный ему приговор будут обжаловать. После этого активиста в наручниках забрали в СИЗО.

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В Офисе Президента заявили, что Стерненко не звонил Зеленскому

Источник: "Радио Свобода"

У Зеленского, между тем, информацию о каких-либо разговорах Стерненко с президентом отрицают. Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сказала, что попытки приобщить президента к этой истории являются политизацией дела.

Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора,

– прокомментировала Мендель.

Мендель говорит, что Стерненко должностей не предлагали

Также она опровергает слова Стерненко, что ему предлагали государственные должности. Мендель уверяет, что Зеленский не вмешивался в расследование и не давил на правоохранительные органы.

Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности,

– говорится в ее комментарии.

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Стерненко вынесли приговор по делу о похищении человека

Отметим, что Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам лишения свободы. Дело касается похищения Сергея Щербича и попытки завладеть его деньгами – 300 гривен. Сам Стерненко убежден, что дело – политизировано. Ведь все оно базируется лишь на показаниях Щербича.

Несогласные с приговором суда активисты уже анонсировали масштабные акции протеста в разных городах Украины. Сейчас демонстрации запланировали в 4 областях.