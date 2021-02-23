Стерненко по телефону "поблагодарил" Зеленского за приговор: в ОПУ говорят, что звонка не было
Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам заключения по делу о похищении человека. Перед тем, как активиста забрали в СИЗО, ему якобы удалось позвонить президенту и "поблагодарить" за решение суда. У Зеленского утверждают, что главе государства Стерненко не звонил.
Источник:24 канал
Телефон с номером президента Стерненко передали сразу после оглашения приговора.
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На экране телефона было имя главы государства
На экране действительно было имя главы государства. О том, что звонят именно Зеленскому, сказал и один из присутствующих. Никаких подтверждений этому пока нет.
Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор,
– сказал Стерненко.
После того, как звонок закончился, осужденный активист сказал, что президент лишь поинтересовался, зачем ему звонят и положил трубку.
Стерненко говорит, что и раньше разговаривал с Зеленским
По словам Стерненко, это уже не впервые он разговаривает с Зеленским. Ранее глава государства якобы обещал ему государственные должности и уверял, что нападения против него будут расследовать, как следует.
Если что-то со мной произойдет во время пребывания в СИЗО, это будет личная ответственность президента Украины Владимира Зеленского. Я убежден, что то, что сегодня произошло – а сейчас меня отправят в СИЗО – это продолжение той политики заключения людей по указке сверху,
– заявил активист.
Также Стерненко подтвердил, что вынесенный ему приговор будут обжаловать. После этого активиста в наручниках забрали в СИЗО.
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В Офисе Президента заявили, что Стерненко не звонил Зеленскому
Источник: "Радио Свобода"
У Зеленского, между тем, информацию о каких-либо разговорах Стерненко с президентом отрицают. Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сказала, что попытки приобщить президента к этой истории являются политизацией дела.
Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора,
– прокомментировала Мендель.
Мендель говорит, что Стерненко должностей не предлагали
Также она опровергает слова Стерненко, что ему предлагали государственные должности. Мендель уверяет, что Зеленский не вмешивался в расследование и не давил на правоохранительные органы.
Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности,
– говорится в ее комментарии.
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Стерненко вынесли приговор по делу о похищении человека
Отметим, что Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам лишения свободы. Дело касается похищения Сергея Щербича и попытки завладеть его деньгами – 300 гривен. Сам Стерненко убежден, что дело – политизировано. Ведь все оно базируется лишь на показаниях Щербича.
Несогласные с приговором суда активисты уже анонсировали масштабные акции протеста в разных городах Украины. Сейчас демонстрации запланировали в 4 областях.
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