Одесский активист Сергей Стерненко уже подал апелляцию в суд. Он просит отменить приговор, который "является не только абсурдным и незаконным, а и является инструментом политической расправы".

Стерненко также просит освободить его из-под стражи. Среди прочего, апелляция временно приостанавливает вступление в законную силу приговора.

Важно Суд будет обязан отменить приговор Стерненко, – адвокат Найем об апелляции

О чем говорится в сообщении Стерненко

Согласно отметке, апелляционную жалобу Сергей Стерненко подал еще 2 марта.

Это и давление против всех граждан, которые борются против российских оккупантов и их пособников, и против тех, кто смело не молчит о нарушениях прав человека,

– написал Стерненко.

Активист выделил такие основания апелляционной жалобы:

судья Виктор Попревич не осуществил судебное разбирательство полностью;

его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела;

он существенно нарушил Уголовно-процессуальный кодекс Украины;

неправильно применил нормы УК.

Он также добавил – ему жаль, что "российские оккупанты вынесли этот приговор именем Украины, одновременно он направлен против самой же Украины".

"Когда Татаров за украденные 85 миллионов сидит на посту, а я за вымышленные 300 гривен сижу в тюрьме, это – несправедливо! Когда террорист и палач Стуса Медведчук сидит в парламенте, а я и другие политзаключенные в тюрьме – это несправедливо", – добавил активист.

Вместе с тем, адвокаты Сергея Стерненко работают над своими апелляционными жалобами.

Стерненко осудили: важное

Сергея Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам тюрьмы. Кроме этого, у него конфискуют имущество.

Стерненко обвинили якобы в похищении экс-депутата райсовета Сергея Щербича и краже 300 гривен.

Из-за приговора люди в разных городах вышли на массовые протесты. На Банковой даже произошли столкновения, в которых пострадали 40 человек.

Активисты объявили бессрочную акцию.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала