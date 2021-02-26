Активист Сергей Стерненко, которого обвиняют в похищении люди с целью завладеть 300 гривнами, написал свое второе письмо из СИЗО.

Что написал Стерненко

В письме активист извинился перед главой государства за то, что в суде назвал его "словом из трех букв".

С моей стороны было неправильно так говорить о гаранте, который, как видим, обеспечивает в Украине правовой строй,

– заявил Стерненко.

Он подчеркнул, что ему больно из-за того, что команда Зеленского "толкает Украину в пропасть".

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