Сергей Стерненко написал из одесского СИЗО, где отбывает наказание, новое письмо. Он рассказал, что содержание его под стражей является незаконным, а на его товарища Руслана Демчука давила полиция.

Фото письма, которое написал Стерненко, опубликовали в его телеграм-канале. Как видно из рукописи, письмо Стерненко написал 9 марта – на следующий день после того, как активисты, поддерживающие Стерненко, пикетировали дачу Зеленского.

Тем временем У Стерненко анонсировали новую акцию протеста

Что написал Стерненко

Начал свое обращение Стерненко с того, что содержание его под стражей сейчас является незаконным. Объяснил это тем, что уже подал апелляцию на приговор по делу. Кроме того, он и до этого имел другую меру пресечения, касающуюся дела о его самообороне, – залог

Содержание меня в СИЗО является незаконным, так как судья-сталинист самовольно отправил меня сюда своим переписанным приговором, когда у меня и так уже была мера пресечения – залог,

– пишет Стерненко.

К Руслану Демчуку приходила полиция

К другому обвиняемому по этому делу, которого как и Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы, – Руслану Демчуку приходили полицейские. Как пишет Стерненко, они заставляли врать и давать против Стерненко показания.

Об этом ранее уже сообщали адвокаты Сергея Стерненко. Тогда дело защиты Руслана Демчука адвокатская фирма "Миллер" взяла на себя. Кроме того, защитники инициировали перевод Демчука в отдельную камеру.

Впрочем, в полиции это назвали неправдой и отрицают какое-либо давление на Демчука.

Интерес со стороны Медведчука

Несомненно, написал Стерненко, Медведчук имеет интерес в его деле. Речь идет о том, что такие активные граждане, как сам Сергей и те, кто его поддерживают, не позволяют захватывать Украину изнутри.

Думаю, к приговору против меня он тоже может быть причастен. Потому что война государства против гражданского общества является сильным дестабилизирующим фактором,

– пишет Стерненко.

Поэтому активист ставит вопрос: почему в такой ситуации молчит Зеленский.

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Письма Стерненко из СИЗО

В первом письме из СИЗО Стерненко написал, что с ним все в порядке. Настолько хорошо, насколько это возможно при тех условиях. Он отметил, что условия в изоляторе обычные, без всяких привилегий.

Во втором письме Стерненко обратился к президенту Владимиру Зеленскому и украинцам, которые выходили на протесты из-за приговора активисту. Перед первым он "извинился" за то, что назвал словом из трех букв в суде, а вторых – поблагодарил за поддержку.



Что известно о деле Стерненко / Инфографика 24 канала