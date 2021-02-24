Сергей Стерненко, которого 23 февраля приговорили к 7,3 годам, сейчас находится в Одесском СИЗО. В то же время точное место пребывания активиста остается тайной.

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко во время брифинга подтвердил эту информацию. Однако рассказать больше деталей он не смог.

Важно В СИЗО его нет: адвокат Стерненко не знает, куда увезли активиста

Где Сергей Стерненко

По последней информации активист находится в одесском следственном изоляторе.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются выяснить, в каком состоянии Сергей Стерненко и есть ли у него связь с адвокатами. Мы дополним этот материал, когда появится больше информации.

Ранее адвокат Стерненко Маси Найем заявил, что не знает, где находится его подзащитный. Найем отметил, что активиста нет в СИЗО, а у его защитников нет с ним контактов и они не могут с ним связаться:

Сейчас неизвестно, где он, в СИЗО его нет... Нам не дают ответа, где он может быть,

– пожаловался адвокат активиста.

Приговор Сергею Стерненко: главное

Приморский районный суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Активиста признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами (300 гривен).

Сам Стерненко ранее заявлял, что все дело базируется лишь на показаниях Щербича. Активист заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением, которое продиктовали судьи.

В ответ на несправедливый приговор суда украинцы начали выходить на улицы. В целом акции в поддержку Стерненко анонсировали в более 20 городах Украины, а также польской Варшаве.

Известно, что во время протестов пострадали 10 активистов и 27 правоохранителей.

После этого у Сергея Стерненко объявили бессрочную акцию протеста. Они призвали присоединиться к ней всех неравнодушных. Протест запланирован на субботу, 26 февраля, в 12:00 под Офисом Президента.