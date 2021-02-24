Стерненко находится в одесском СИЗО
Сергей Стерненко, которого 23 февраля приговорили к 7,3 годам, сейчас находится в Одесском СИЗО. В то же время точное место пребывания активиста остается тайной.
Источник:24 канал
Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко во время брифинга подтвердил эту информацию. Однако рассказать больше деталей он не смог.
Важно В СИЗО его нет: адвокат Стерненко не знает, куда увезли активиста
Где Сергей Стерненко
По последней информации активист находится в одесском следственном изоляторе.
Ранее адвокат Стерненко Маси Найем заявил, что не знает, где находится его подзащитный. Найем отметил, что активиста нет в СИЗО, а у его защитников нет с ним контактов и они не могут с ним связаться:
Сейчас неизвестно, где он, в СИЗО его нет... Нам не дают ответа, где он может быть,
– пожаловался адвокат активиста.
Приговор Сергею Стерненко: главное
- Приморский районный суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Активиста признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами (300 гривен).
- Сам Стерненко ранее заявлял, что все дело базируется лишь на показаниях Щербича. Активист заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением, которое продиктовали судьи.
- В ответ на несправедливый приговор суда украинцы начали выходить на улицы. В целом акции в поддержку Стерненко анонсировали в более 20 городах Украины, а также польской Варшаве.
- Известно, что во время протестов пострадали 10 активистов и 27 правоохранителей.
После этого у Сергея Стерненко объявили бессрочную акцию протеста. Они призвали присоединиться к ней всех неравнодушных. Протест запланирован на субботу, 26 февраля, в 12:00 под Офисом Президента.
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