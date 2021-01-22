Меня могли бросить в тюрьму за то, что я делал тест на COVID, – Стерненко
Активиста Сергея Стерненко хотели взять под стражу, потому что тот не явился на заседание суда. Однако в то время он сдавал тест на коронавирус.
Прокурор на судебном заседании 22 января просила избрать активисту меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом Стерненко написал в своем телеграмм-канале.
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Дело в том, что Стерненко не явился на прошлое заседание, ведь сдавал тест на СOVID-19. Перед тем активист контактировал с больным коронавирусом.
Знали ли в суде, где был Стерненко
По словам Стерненко, он предупредил об этом суд, направив соответствующее заявление. Поэтому прокурор о нем знала.
В итоге суд отказался рассматривать ходатайство за несвоевременное представление.
Это я даже не говорю о том, что эпидемии (пандемии) в стране априори являются уважительной причиной для неявки...Но сам факт! Прокурор, зная о подозрении на коронавирус и тестирование, все равно подает такое ходатайство,
– подчеркнул Стерненко.
Дело Стерненко: коротко
- В 2018 году на активиста совершили ряд покушений. Сначала Стерненко избили битами, потом – в него выстрелили резиновой пулей.
- Защищаясь во время третьего нападения, Стерненко ранил нападавшего ножом. Тот умер.
- С тех пор активиста подозревают в убийстве, а с погибшего нападавшего сняли подозрение.
- 18 декабря Стерненко избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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