Активиста Сергея Стерненко хотели взять под стражу, потому что тот не явился на заседание суда. Однако в то время он сдавал тест на коронавирус.

Прокурор на судебном заседании 22 января просила избрать активисту меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом Стерненко написал в своем телеграмм-канале.

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Дело в том, что Стерненко не явился на прошлое заседание, ведь сдавал тест на СOVID-19. Перед тем активист контактировал с больным коронавирусом.

Знали ли в суде, где был Стерненко

По словам Стерненко, он предупредил об этом суд, направив соответствующее заявление. Поэтому прокурор о нем знала.

В итоге суд отказался рассматривать ходатайство за несвоевременное представление.

Это я даже не говорю о том, что эпидемии (пандемии) в стране априори являются уважительной причиной для неявки...Но сам факт! Прокурор, зная о подозрении на коронавирус и тестирование, все равно подает такое ходатайство,

– подчеркнул Стерненко.

Дело Стерненко: коротко