Активист Сергей Стерненко предлагает новую инициативу. А именно: создать реестр из тех журналистов, которые работали на пророссийских каналах Виктора Медведчука.

Источник: телеграм Стерненко

Он считает, что некоторые из пропагандистов будут скрывать факты своей работы на телеканалах, которые прекратили свою работу из-за санкций. Речь идет о 112 канале, NewsOne и ZIK.

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Активист убежден, что эти "бродячие пропагандисты", которые обслуживали оккупантов, могут начать строить из себя порядочных людей и пойти работать в какое-то нормальное медиа.

Но они сознательно работали на агрессора, поэтому мы должны не забывать о них. Есть мнение создать реестр всех, кто помогал вести против нас информационную войну, и распространить эти данные среди широкой общественности, чтобы пропагандистам было сложнее найти себе новую работу,

– говорится в заметке Стерненко.

Группа добровольцев

Для этого он созывает группу добровольцев, которые будут собирать информацию, а также тех, кто будут вносить все данные в таблицу.

"В этом нет ничего противоправного, поскольку работать мы будем с открытыми данными, которые пропагандисты сами же публично распространяли", – заверил активист.

СНБО принял решение о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Это случилось 2 февраля по инициативе Владимира Зеленского.

Согласно документу, санкции действуют и в отношении каналов 112 Украина, NewsOne, ZIK – их заблокировали на 5 лет. Дело в том, что телеканалы связывают с кумом президента РФ, лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Политическая сила начала возмущаться из-за этого решения и прикрываться свободой слова. В то же время Зеленский заверил, что здесь говорится не о свободе слова, а о пропаганде.

Решение о блокировке поддержали Соединенные Штаты. Зато в Кремле, конечно, заявили, что это не соответствует международным нормам.



Коротко о санкциях СНБО / Инфографика 24 канала