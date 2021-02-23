Кто вынес обвинительный приговор Стерненку, а послезавтра – любому из нас, если ВРП и дальше не видеть злоупотреблений? Далее читайте на украинском.

Уявіть, що вашу долю вирішують люди, які раніше допомагали тікати звинуваченим у вбивствах, порушували права людини, відмазували п'яних водіїв і приховували сумнівні статки. Тепер уявіть, що скоро у них з'явиться ще більше сумнівних статків, бо хтось впливовий хоче бачити вас за ґратами.

Важливо! Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми

Для вас це – лише вправа на уяву. Для Сергія Стерненка – реальна загроза: саме ці люди засудили його до 7 років та 3 місяців позбавлення волі, з конфіскацією половини майна. Свавільно, упереджено, без доказів.

Як це взагалі можливо?

Чи можуть ці люди працювати суддями? За законом – ні. Але на думку Вищої ради правосуддя, – яка давно мала б їх звільнити, але досі не бачить жодних проблем, – так.

В цій компанії – двоє суддів Майдану, які обирали Стерненку абсурдні запобіжні заходи, порушуючи і закон, і здоровий глузд. Ті, хто раніше допомагав втекти "беркутівцям", а потім взявся за Стерненка при розгляді апеляції. І ті, хто з неприкритою упередженістю знімав претензії до нападників на нього.

І, нарешті, ті, хто веде обидві справи проти незручного для влади активіста – про смерть нападника, від якого зміг захиститися сам Стерненко, і про нібито викрадення "тітушки" з метою заволодіння 300 гривнями з його кишені. Саме в останній справі прокурор, попри відсутність будь-яких доказів, просив для Стерненка 8 років ув'язнення. Йдеться про справу, яку суд розглянув 23 лютого і засудив активіста до 7 років.

Отже, хто виніс обвинувальний вирок Стерненку, а післязавтра – будь-кому з нас, якщо ВРП і далі не бачитиме зловживань?

Будь-яке рішення за фінансову винагороду: хто такий суддя Віктор Попревич

Той, хто таємно дозволив вийти з-під варти директору дитячого табору, де в пожежі загинули діти



Суддя Віктор Попревич / Фото bagnet.org

Знайомтесь, Віктор Попревич – суддя Приморського районного суду Одеси. Це він таємно, в переддень заявленої дати, оголосив про можливість звільнення під невелику заставу директора дитячого табору "Вікторія". У вересні 2017 року в таборі сталася пожежа, в якій загинули троє дітей. Причина пожежі – порушення під час реконструкції. Прокуратура наполягала, що директор табору має залишатися під вартою, щоб попередити його вплив на постраждалих, свідків та інших підозрюваних, а також переховування від слідства й суду. Але суддя Попревич його тихенько відпустив.

Рекомендуємо! "Голос" починає збір підписів за відставку Венедіктової

Це порушення – не випадковість. Суддя Попревич регулярно дає підстави з великою ймовірністю припустити, що він має економічну, корупційну чи іншу особисту зацікавленість в ухваленні рішень.

Наприклад, він закрив резонансну справу за керування автомобілем під дією алкоголю проти голови Одеського окружного адміністративного суду Олега Глуханчука. Про цей випадок писали ЗМІ, було опубліковане відео з місця події, сам Глуханчук був притягнутий до дисциплінарної відповідальності – але суддя Попревич закрив справу проти нього "у зв'язку з відсутністю події адміністративного правопорушення". Це також – не єдиний випадок, коли суддя вибірково толерував п'яне водіння.

Нетверезою впіймали і дружину судді – за кермом авто, користування яким не потрапило в жодні декларації. Так само, як не потрапила туди її квартира в Криму та автомобіль, яким користувався сам суддя. Задекларовані доходи всієї родини також не пояснюють, як суддя міг подарувати будинок в Донецьку своїй доньці. Водночас його син отримав інший будинок в Донецьку через суд – де батько тоді якраз працював суддею.

Загалом судді Попревичу настільки нецікаво, що від нього вимагає закон, що навіть офіційні рішення він писав російською мовою, а понад 2000 своїх рішень – просто не оприлюднив.

Все це відомо членам ВРП, зафіксовано у висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді критеріям доброчесності й професійної етики, але – завтра все ще суддя Попревич виноситиме черговий вирок. Повірите, що справедливий?

До теми Якщо зі мною щось станеться у тюрмі, це буде особиста відповідальність Зеленського, – Стерненко

Чому суддів Кічмаренка та Донцова давно треба звільнити

Ті, хто відпускає звинувачених у замаху на вбивство і приховує статки.



Суддя Сергій Кічмаренко / Фото Wikimedia Commons

Ці судді ведуть другу справу проти Стерненка – про самооборону. Принаймні двох з них також давно мала б звільнити ВРП. Чому?

Сергій Кічмаренко – суддя Приморського районного суду міста Одеси, який з 2006 року й досі головує в цьому суді. Просто ігноруючи, що законодавство цього не дозволяє.

Це він головував у колегії суддів, яка звільнила від ув'язнення звинувачених у замаху на вбивство іншого громадського активіста Віталія Устименка. Тепер він – головний суддя у справі Сергія Стерненка, на якого так нападали вже тричі.

Це один з тих суддів, які систематично допомагають п'яним водіям уникнути відповідальності – за допомогою затягування розгляду їхніх справ.

Також суддя Кічмаренко використовував сумнівні способи набути майно у власність, ухилявся від оподаткування, не виконував вимоги до декларування своїх і родинних статків. Усі деталі – у висновку про невідповідність судді Кічмаренка критеріям доброчесноті й професійної етики.



Денис Донцов / Фото Facebook

Знайомтесь, Денис Донцов – суддя Приморського районного суду Одеси. На його рахунку – "всього лише" незадекларовані статки та підтримка рейдерської схеми в Затоці. На фоні колег виглядає майже доброчесним, але навіть цього достатньо, щоб припустити, що суддю легко розвернути у потрібний бік вигодою чи тиском.

Видимих плям на професійній біографії не має лише третя членкиня суддівської колегії у справі Стерненка – Ольга Шенцева, але самотужки завадити свавільному рішенню, якщо його захочуть винести двоє її колег, не зможе.

Власне, з таких самих суддів складається і Вища рада правосуддя. Це ветерани старої судової системи, призначення якої – не встановлення справедливості, а виконання вказівок з владних кабінетів та продаж рішень тому, хто заплатить більше. І вони дійсно не бачать проблем у діях колег по старій системі.

Саме тому 9 березня небайдужа громадськість збереться біля Будинку профспілок у Києві – там проходитиме з'їзд суддів, на якому хочуть обрати нових членів ВРП та одного суддю до Конституційного Суду. Однак за старими правилами ніщо не завадить знову обрати недоброчесних, які й надалі опікуватимуться не правосуддям, а недоторканністю судді Вовка, тиском на Вищий антикорупційний суд та іншими провалами у виконанні своїх обов'язків.

Обов'язково прочитайте! Судилище над Стерненком – це вирок кожному українцю: що далі

Тому, поки президент вчергове побоявся взятися за очищення ВРП, ми закликаємо не проводити з'їзд суддів до зміни правил добору членів як ВРП, так і КСУ. Бо саме від цих органів залежить, чи запрацює в Україні правосуддя.