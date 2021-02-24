К Сергею Стерненко, которого приговорили к 7,3 годам лишения свободы, применят специальные меры безопасности. Это связано с тем, что активисту угрожают представители пророссийских сил в Украине.

Об этом заявили адвокаты Стерненко. Так, 24 февраля правозащитнику Вадиму Оксюте удалось встретиться с активистом.

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Как заявил Маси Найем, специальные меры безопасности являются необходимыми, ведь сейчас в адрес Стерненко продолжаются угрозы со стороны пророссийских сил.

У этих сил есть конкретные фамилии – Анатолий Шарий и народный депутат Украины Илья Кива,

– написал Найем.

Он также напомнил слова Кивы, который ранее заявил: "Будет еще один приговор, и там он получит уже совсем другие сроки наказания. А наша задача – сделать его пребывание в тюрьме более воспитательным".

Письмо Сергея Стерненко

Стерненко также передал письмо через адвоката, в котором он поблагодарил за поддержку и пожелал "смелости в борьбе за право".

Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я здесь в изоляции, не знаю новостей. Но уверен, что вы этот беспредел так просто не оставите. Эти черти так просто не остановятся, и политические репрессии будут только набирать обороты

– написал Стерненко.



Стерненко написал письмо из СИЗО / Инфографика 24 канала

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Приговор Сергею Стерненко / инфографика 24 канала