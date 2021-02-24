Стерненко будет отбывать наказание в отдельной камере, – адвокат
К Сергею Стерненко, которого приговорили к 7,3 годам лишения свободы, применят специальные меры безопасности. Это связано с тем, что активисту угрожают представители пророссийских сил в Украине.
Источник:фейсбук Маси Найема
Об этом заявили адвокаты Стерненко. Так, 24 февраля правозащитнику Вадиму Оксюте удалось встретиться с активистом.
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Как заявил Маси Найем, специальные меры безопасности являются необходимыми, ведь сейчас в адрес Стерненко продолжаются угрозы со стороны пророссийских сил.
У этих сил есть конкретные фамилии – Анатолий Шарий и народный депутат Украины Илья Кива,
– написал Найем.
Он также напомнил слова Кивы, который ранее заявил: "Будет еще один приговор, и там он получит уже совсем другие сроки наказания. А наша задача – сделать его пребывание в тюрьме более воспитательным".
Письмо Сергея Стерненко
Стерненко также передал письмо через адвоката, в котором он поблагодарил за поддержку и пожелал "смелости в борьбе за право".
Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я здесь в изоляции, не знаю новостей. Но уверен, что вы этот беспредел так просто не оставите. Эти черти так просто не остановятся, и политические репрессии будут только набирать обороты
– написал Стерненко.
Стерненко написал письмо из СИЗО / Инфографика 24 канала
Приговор Сергею Стерненко: главное
- Активиста Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7,3 годам лишения свободы за дело 6-летней давности. Соответствующее решение принял Приморский районный суд Одессы.
- Стерненко обвиняют в похищении Сергея Щербича. Активист якобы хотел завладеть его деньгами. Речь идет о 300 гривнах.
- Сам Стерненко заявил, что все дело базируется лишь на показаниях Щербича. А потому приговор против активиста является политически мотивированным решением, которое продиктовали судьи.
- Украинцев изрядно возмутил приговор Стерненко, поэтому они вышли на акции протеста в своих городах. Митинговали даже в польской Варшаве. Известно, что во время протестов пострадали 10 активистов и 27 правоохранителей.
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