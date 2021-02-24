Одесского активиста Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам лишения свободы за дело о похищении человека. Полный текст приговора – читайте далее.

Документ по приговора Стерненко и его соратника Руслана Демчука от источников в правоохранительных органах получила "Украинская правда".

Важно Сергея Стерненко осудили на 7 лет: что известно об активисте

Заметим, что дело касалось похищения бывшего депутата Сергея Щербича. В ответ на решение Стерненко заявил о давлении на судью и о том, что будет подавать апелляцию.

Полный текст приговора Стерненко: официальные документы