Стерненко на 7 лет отправили в тюрьму: полный текст приговора
Одесского активиста Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам лишения свободы за дело о похищении человека. Полный текст приговора – читайте далее.
Источник:"Украинская правда"
Документ по приговора Стерненко и его соратника Руслана Демчука от источников в правоохранительных органах получила "Украинская правда".
Важно Сергея Стерненко осудили на 7 лет: что известно об активисте
Заметим, что дело касалось похищения бывшего депутата Сергея Щербича. В ответ на решение Стерненко заявил о давлении на судью и о том, что будет подавать апелляцию.
Полный текст приговора Стерненко: официальные документы
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