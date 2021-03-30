Сторонники активиста Сергея Стерненко прокомментировали принятие нардепами постановления, осуждающего протесты под Офисом Президента. Там назвали заседание Рады крахом и деградацией парламентаризма.

У Стерненко подчеркнули, что в стране почти не осталось людей, которые представляют интересы граждан. Ведь только в авторитарных режимах власть позволяет себе осуждать мирные протесты.

К теме Разрисованные стены и выбиты окна: Рада осудила события во время протеста за Стерненко

Там также отметили, что в своих заявлениях накануне внеочередного заседания депутаты обещали рассмотреть причины протеста. Однако, почти никто их не озвучил.

Показательно, что за это постановление голосовала новейшая "Партия регионов" президента и депутаты подсанкционного олигарха Коломойского,

– подчеркнули у Стерненко.

"Шоу, которое устроили в Раде, нужно лишь для того, чтобы скрыть катастрофу, которая уже случилась с нашей страной – кризис справедливости", – добавили сторонники активиста.

Справка. Постановление № 5295 об осуждении событий, которые состоялись 20 марта возле ОП поддержали 237 нардепов. "Против" голосовали нардепы "ЕС", "Голоса" и Гео Лерос.

"Украинцы получили подозрения и преследования вместо справедливости"

У Стерненко подчеркнули, что доверие к украинским судам является крайне низким. Тем более, что даже президент Зеленский заявил, что судебная система в Украине доказала свою непригодность.

"Несмотря на это, подонки в мантиях продолжают выносить неправосудные решения именем Украины. Именно таким решением Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы", – говорится в публикации.

Что стоит знать о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала

Там также указано, что из-за этого решения украинцы вышли на улицу и требовали справедливости для всех. Но вместо этого участники мирного протеста получили подозрения и преследования.

Верховная Рада фактически поддержала политические преследования и скатилась к худшим практикам режима Януковича,

– заметили сторонники активиста.

"Власть хочет натянуть белорусско-российскую систему на свободную и демократическую Украину. Но им не победить. Потому что мы умеем бороться за справедливость", – подытожили они.