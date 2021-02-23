Сразу в нескольких городах Украины 23 февраля состоялись акции протеста в поддержку Сергея Стерненка, которого приговорили к 7,3 лет. У Стерненко поблагодарили всех неравнодушных, кто присоединился к митингам, а также объявили бессрочную акцию протеста.

Активисты отметили, что будут оставаться на Банковой столько, сколько нужно.

Важно В Украине продолжаются массовые акции в поддержку Сергея Стерненка: фото, видео

Они подчеркнули, что она будет продолжаться до тех пор, пока Сергей Стерненко не будет на свободе.

Сегодня нам удалось собрать многотысячные акции по всей Украине и заграницей. Однако власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться,

– говорится в сообщении.

У Стерненко также призвали приходить всех неравнодушных под Офис Президента в субботу, 26 февраля, в 12:00.

"Мы остаемся здесь, под ОП, но в субботу здесь будет вся Украина", – заявили организаторы.

Обратите внимание! Адвокат активиста Сергея Стерненко Маси Найем заявил, что не знает, где сейчас находится Сергей Стерненко. Последний раз активиста видели в зале суда, когда ему оглашали приговор.

Приговор Сергею Стерненко: главное

Приморский районный суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Активиста признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Речь идет про 300 гривен.

Сам Стерненко ранее заявлял, что все дело базируется лишь на показаниях Щербича. Активист заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением, которое продиктовали судьи.

В ответ на несправедливый приговор суда украинцы начали выходить на улицы. В целом акции в поддержку Стерненко анонсировали в более 20 городах Украины, а также польской Варшаве.