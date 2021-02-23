7 лет дали каждому из нас: у Стерненко объявили бессрочную акцию протеста
Сразу в нескольких городах Украины 23 февраля состоялись акции протеста в поддержку Сергея Стерненка, которого приговорили к 7,3 лет. У Стерненко поблагодарили всех неравнодушных, кто присоединился к митингам, а также объявили бессрочную акцию протеста.
Источник:телеграм-канал STERNENKO
Активисты отметили, что будут оставаться на Банковой столько, сколько нужно.
Важно В Украине продолжаются массовые акции в поддержку Сергея Стерненка: фото, видео
Они подчеркнули, что она будет продолжаться до тех пор, пока Сергей Стерненко не будет на свободе.
Сегодня нам удалось собрать многотысячные акции по всей Украине и заграницей. Однако власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться,
– говорится в сообщении.
У Стерненко также призвали приходить всех неравнодушных под Офис Президента в субботу, 26 февраля, в 12:00.
"Мы остаемся здесь, под ОП, но в субботу здесь будет вся Украина", – заявили организаторы.
Приговор Сергею Стерненко: главное
- Приморский районный суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Активиста признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Речь идет про 300 гривен.
- Сам Стерненко ранее заявлял, что все дело базируется лишь на показаниях Щербича. Активист заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением, которое продиктовали судьи.
- В ответ на несправедливый приговор суда украинцы начали выходить на улицы. В целом акции в поддержку Стерненко анонсировали в более 20 городах Украины, а также польской Варшаве.
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