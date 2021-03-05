Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко анонсировали новую акцию протеста. Люди приедут под государственную дачу президента Владимира Зеленского 8 марта.

Сторонники Стерненко отметили, что президент никак не отреагировал на вынесение приговора активисту.

Важно Правосудие по-украински: 5 приговоров по статье Стерненко, когда обвиняемых отпускали

Хотя Зеленский сам признает, что наша судебная система доказала свою непригодность, он не делает ничего, чтобы эта репрессивная машина прекратила отмазывать преступников и отправлять невиновных людей в тюрьму,

– заявили активисты.

Они отметили, что 8 марта едут напомнить об этом президенту к нему на государственную дачу. "Ибо справедливость Стерненко – справедливость всем".

По словам активистов, невинные заключенные не имеют времени ждать. "Антоненко, Стерненко и многие другие уже за решеткой".

Сбор состоится 8 марта в 16:00 на станции метро "Выдубичи".

Протесты из-за Стерненко: главное

23 февраля Приморский суд Одессы приговорил активиста к 7 годам и 3 месяцев заключения за похищение человека с целью завладения 300 гривнами.

В городах Украины вспыхнули протесты в поддержку Стерненко. В Киеве участников акции жестоко задерживали правоохранители. 27 февраля протесы возобновились.

Во время предыдущей акции активисты заявили, что она будет последней мирной. Они поставили Зеленскому ряд требований. Среди них – освобождение Стерненко, обновление судебной системы и избрание новых членов судебных органов.

На это президенту дали время до 9 марта.

Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала