Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко анонсировали новый митинг. Он состоится 16 марта. Кроме того, у активиста напомнили, что уже 10 дней, как президент Владимир Зеленский не реагирует на мирный протест.

Именно в этот день будет очередное заседание суда по делу Стерненко.

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Что говорят у Стерненко

У Стерненко поблагодарили всех, кто сегодня присоединился к акции под съездом судей, а также тех, кто вышел к Шевченковскому суду поддержать подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

К сожалению, украинское кривосудие продолжает функционировать как привычно, и сегодня суд отменил заседание. Из-за этого ходатайство об изменении меры пресечения для Антоненко осталось нерассмотренным,

– говорится в сообщении.

Кроме того, обещают и дальше информировать о дальнейших акциях и прогрессе в деле Стерненко.

Приговор Стерненко и протесты: что известно

Одесский суд приговорил Стерненко к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.

Дело касается похищения экс-депутата райсовета Сергея Щербича с целью завладения его 300 гривнами.

После приговора в украинских городах вспыхнули массовые протесты. Самый масштабный был под Офисом Президента, около 40 людей пострадали.

Демонстранты пришли на Банковую и 27 февраля, требуя освобождения активиста.



Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала