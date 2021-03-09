У Стерненко анонсировали новую акцию протеста
Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко анонсировали новый митинг. Он состоится 16 марта. Кроме того, у активиста напомнили, что уже 10 дней, как президент Владимир Зеленский не реагирует на мирный протест.
Источник:телеграм-канал Sternenko
Именно в этот день будет очередное заседание суда по делу Стерненко.
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Что говорят у Стерненко
У Стерненко поблагодарили всех, кто сегодня присоединился к акции под съездом судей, а также тех, кто вышел к Шевченковскому суду поддержать подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.
К сожалению, украинское кривосудие продолжает функционировать как привычно, и сегодня суд отменил заседание. Из-за этого ходатайство об изменении меры пресечения для Антоненко осталось нерассмотренным,
– говорится в сообщении.
Кроме того, обещают и дальше информировать о дальнейших акциях и прогрессе в деле Стерненко.
Приговор Стерненко и протесты: что известно
- Одесский суд приговорил Стерненко к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.
- Дело касается похищения экс-депутата райсовета Сергея Щербича с целью завладения его 300 гривнами.
- После приговора в украинских городах вспыхнули массовые протесты. Самый масштабный был под Офисом Президента, около 40 людей пострадали.
- Демонстранты пришли на Банковую и 27 февраля, требуя освобождения активиста.
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