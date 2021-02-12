Вместо степей – пустыня: в Кабмине предположили неблагоприятный сценарий для Юга
В Украине степи южного региона могут превратиться в пустыни. Причиной является глобальное потепление, последствия которого уже ощутимы.
Источник:"РБК-Украина"
Министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский рассказал, что на протяжении последних 30 лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса по Цельсию. Он предположил, что из-за повышения температуры может увеличиться и количество стихийных бедствий.
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По словам Абрамовского, речь идет о преобразовании степей на юге Украины в пустыни, наводнения в Карпатах и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах.
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Министр защиты окружающей среды также отметил, что изменение климата в Украине происходит из-за вырубки лесов, сжигания ископаемых видов топлива, увеличения концентрации углекислого газа и деятельности крупных предприятий.
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