В Украине степи южного региона могут превратиться в пустыни. Причиной является глобальное потепление, последствия которого уже ощутимы.

Министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский рассказал, что на протяжении последних 30 лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса по Цельсию. Он предположил, что из-за повышения температуры может увеличиться и количество стихийных бедствий.

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По словам Абрамовского, речь идет о преобразовании степей на юге Украины в пустыни, наводнения в Карпатах и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах.

Обратите внимание! По данным ООН, 2020 год был одним из 2 самых жарких за всю историю наблюдений. Однако в дальнейшем ситуация будет становиться еще сложнее – в 2021 году мир ожидает "катастрофическое" повышение температуры. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Министр защиты окружающей среды также отметил, что изменение климата в Украине происходит из-за вырубки лесов, сжигания ископаемых видов топлива, увеличения концентрации углекислого газа и деятельности крупных предприятий.