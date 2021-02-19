Министр здравоохранения Максим Степанов поехал в Индию за вакциной. В то же время народные депутаты активно обсуждают его увольнение.

В поездке Степанова есть политический смысл. Ведь вакцины в Украине нет, а разговоры о ней есть. Такое мнение в эфире высказал политический аналитик Дмитрий Литвин.

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Наказание для Степанова

По его словам, "держать" министра в Украине, чтобы он каждый день отвечал, почему нет вакцины – с политической точки зрения является нецелесообразно.

Во многом это выглядит как наказание для Степанова. Если ты говорил, что будет вакцина из Индии – то езжай туда и привози ее,

– отметил Литвин.

Проблему решат без отставки

Он отметил: "Я надеюсь, что Степанов не просто там посидит, а о чем-то договориться и организует поставки партии вакцины уже на следующей неделе".

Напомним! Руководитель Минздрава Украины Максим Степанов поехал 18 февраля в Индию, чтобы поговорить с производителем вакцин от коронавируса и привести первую партию лично.

Эксперт добавил, что если Степанов не сделает это, то в Украине будет такая политическая проблема, которую нельзя решить без отставки министра.

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