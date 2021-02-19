Наказание для Степанова: главу Минздрава спрятали в Индии от вопросов о вакцинации
Министр здравоохранения Максим Степанов поехал в Индию за вакциной. В то же время народные депутаты активно обсуждают его увольнение.
Источник:24 канал
В поездке Степанова есть политический смысл. Ведь вакцины в Украине нет, а разговоры о ней есть. Такое мнение в эфире высказал политический аналитик Дмитрий Литвин.
Интересно Поездка Степанова в Индию может быть знаком о его отставке, – Стефанишина
Наказание для Степанова
По его словам, "держать" министра в Украине, чтобы он каждый день отвечал, почему нет вакцины – с политической точки зрения является нецелесообразно.
Во многом это выглядит как наказание для Степанова. Если ты говорил, что будет вакцина из Индии – то езжай туда и привози ее,
– отметил Литвин.
Проблему решат без отставки
Он отметил: "Я надеюсь, что Степанов не просто там посидит, а о чем-то договориться и организует поставки партии вакцины уже на следующей неделе".
Эксперт добавил, что если Степанов не сделает это, то в Украине будет такая политическая проблема, которую нельзя решить без отставки министра.
Какова истинная цель поездки Степанова в Индию: смотрите видео
Отставка Степанова: что об этом известно
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что главу Минздрава Максима Степанова могут отправить в отставку. Это сделают, если до конца недели в Украине не начнется вакцинация.
- Также Ирина Верещук отметила, что фракция "Слуга народа" будет инициировать отставку Степанова.
Поделиться новостью