О том, что дни Максима Степанова на посту главы Министерства здравоохранения уже заканчиваются, в Верховной Раде говорят давно и открыто. Депутаты расходятся только в прогнозах, произойдет ли это до Нового года или уже после.

Собеседники "РБК-Украина" утверждают, что наибольшие шансы возглавить Министерство Здравоохранения у Михаила Пасечника, который с начала года является советником главы Офиса Президента, и на сегодня занимается вопросами исследования препаратов против COVID-19.

"Пасечник имеет довольно специфические навыки в области фармацевтического рынка, и к его услугам прибегали уже неоднократно и при предыдущих властях. В последний раз Пасечник появлялся в публичном пространстве в 2014 году, когда министр здравоохранения Олег Мусий назначил его председателем Гослекслужбы, органа, отвечающего за лицензирование и контроль над производством и торговлей лекарствами. Первые же дни Пасечника во главе Гослекслужбы тогда были отмечены громким скандалом. Начал он с выдачи разрешения на реализацию и применение запрещенных ранее препаратов индийского производителя "Дженом Биотек". До прихода Пасечника инспекторы Гослекслужбы неоднократно проводили проверки предприятия в Индии и фиксировали многочисленные нарушения", – написал автор статьи.

Как отмечает издание, в 2012 и 2013 годах Гослекслужба выявила более 20 таких нарушений, которые были признаны критическими и опасными для здоровья человека. Компанию-производитель даже уличили в подделке документов, подававшихся на сертификацию в Украине. 40% всего оборота "Дженом Биотек" составлял кодеиносодержащий препарат "Кофекс", активно использовавшийся наркозависимыми при кустарном производстве наркотиков. После решения Пасечника о возвращении "Кофекс" в Украине препарат был обнаружен в больших количествах на аптечных складах "Фалби".

Кстати, Пасечника связывают с еще одним кодеиносодержащим препаратом, только уже украинского производства – "Кодтерпином". Его производят на одесском предприятии "Интерхим". Официально препарат называется противокашлевым средством, но по своему составу давно признан "аптечным наркотиком" №1 в Украине. "Кодтерпин", как и индийский "Кофекс" широко используется для приготовления наркотика "крокодил",

– сообщается в статье.

Последний громкий скандал, в котором фигурировал Пасечник связан с банкротством принадлежавшей ему сети аптек "Фалби".

"В конце апреля 2020 года была начата процедура банкротства "Фалби". Только вырученных денег от продажи оставшегося имущества не хватит даже на покрытие долга перед Укрэксимбанком, который на сегодня составляет уже 1 млрд гривен. Dragon Capital в июне в ходе распродажи купила крупнейший актив "Фалби" – складской комплекс в Святопетровском – всего за 145 млн гривен", – говорится в материале "РБК-Украина".