В парламенте хотят заслушать министра здравоохранения Максима Степанова. Глава Минздрава должен рассказать о результатах локдауна и программе вакцинации. Кроме того, депутаты отмечают, что пленарная неделя Рады будет "нетрудная".

Источник: 24 канал, нардеп Ярослав Железняк

В Верховной Раде ждут информации о программе вакцинации. О намерении заслушать Степанова рассказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время заседания согласительного совета.

Кстати Степанов озвучил главную проблему вакцинации против COVID-19 в Украине

О чем будет отчитываться Степанов

Кроме программы вакцинации, министр расскажет о результатах локдауна. В частности, достигли ли целей, которые ставили, когда ограничивали деятельность бизнеса и креативных индустрий.

Министр будет отчитываться во время часа вопросов к правительству.

Обратите внимание! Программа вакцинации против коронавируса должна содержать детальный план каждой области. Прививать украинцев начнут в феврале. Именно тогда государство получит партии вакцины. Подробнее – читайте здесь.

Что будут рассматривать на пленарной неделе

По словам Железняка, на этой неделе не планируют никаких "тяжелых голосований".

2 февраля: транспортные законопроекты, а также об отмене печатных трудовых книг.

3 февраля: несколько законопроектов о светоотражающих элементах пешеходов и транспортных инициативах.

4 февраля: законопроекты О судебной реформе, о системе общественного здоровья.

5 февраля: законопроект о запрете пластиковых пакетов. Однако планы еще могут измениться.



Этапы вакцинации / источник: Минздрав / инфографика 24 канала