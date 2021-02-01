Степанова хотят заслушать в Раде: расскажет о результатах локдауна и вакцинации
В парламенте хотят заслушать министра здравоохранения Максима Степанова. Глава Минздрава должен рассказать о результатах локдауна и программе вакцинации. Кроме того, депутаты отмечают, что пленарная неделя Рады будет "нетрудная".
Источник: 24 канал, нардеп Ярослав Железняк
В Верховной Раде ждут информации о программе вакцинации. О намерении заслушать Степанова рассказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время заседания согласительного совета.
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О чем будет отчитываться Степанов
Кроме программы вакцинации, министр расскажет о результатах локдауна. В частности, достигли ли целей, которые ставили, когда ограничивали деятельность бизнеса и креативных индустрий.
Министр будет отчитываться во время часа вопросов к правительству.
Что будут рассматривать на пленарной неделе
По словам Железняка, на этой неделе не планируют никаких "тяжелых голосований".
- 2 февраля: транспортные законопроекты, а также об отмене печатных трудовых книг.
- 3 февраля: несколько законопроектов о светоотражающих элементах пешеходов и транспортных инициативах.
- 4 февраля: законопроекты О судебной реформе, о системе общественного здоровья.
- 5 февраля: законопроект о запрете пластиковых пакетов. Однако планы еще могут измениться.
Этапы вакцинации / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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