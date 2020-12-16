Министр здравоохранения Максим Степанов назвал ситуацию в медицинской сфере Украины, которую возглавляет, далекой до идеала. Основной причиной этого является несерьезное отношение к ней и плохое финансирование.

Он отметил, что в Минздраве пытаются исправить ситуацию. Об этом Степанов рассказал в интервью 24 каналу.

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По словам Степанова, в министерстве пытаются улучшить ситуацию с койками с кислородом. "Мы в конце августе уже имели 8 880 коек с кислородом, а сейчас – примерно 34 тысячи, и мы дальше увеличиваем. Понятно, что иногда возникают проблемные вопросы. Мы реагируем на каждый такой случай. Поправляем, говорим, что нужно изменить", – сказал министр.

Мы не говорили никогда, что у нас все идеально. У нас очень далеко до идеала. Но хочу подчеркнуть: для того, чтобы у нас это было идеально или по крайней мере близко к идеалу – надо кардинально изменить свое отношение к этой сфере,

– заверил Степанов.

Он отметил, что 470 больниц в Украине работают для больных COVID-19. Не все руководители этих больниц делают все правильно, однако ситуацию в Минздраве исправляют. Ситуации, о которых рассказывают в социальных сетях, тоже выясняют.

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Он также отметил, что в Украине хроническое недофинансирование медицины. Степанов согласился, что недофинансируются и другие отрасли, однако медицина и здоровье, по его мнению, самое важное, что может быть.

Стоит добавить! Уже несколько месяцев обсуждают вероятную отставку Максима Степанова. Он прокомментировал эти слухи и сказал, сколько еще планирует быть на посту.