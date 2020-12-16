Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что COVID-19 является выдумкой. На слова нардепа уже отреагировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Максим Степанов сказал, что Камельчуку надо поехать в реанимационное отделение, где находятся больные коронавирусом. Такое мнение он озвучил в интервью 24 каналу.

Интересно Степанов ответил, готов ли вакцинироваться российской вакциной

"Я ему могу просто предложить отдежурить смену в реанимационном отделении в любой больнице, где есть больные коронавирусом", – заявил он.

Что сказал Камельчук

В одном из эфиров украинских телеканалов депутат от "Слуга народа" назвал COVID-19 выдумкой. Кроме этого он отметил, что не доверяет ни одной вакцине в мире.

Позже он объяснил свое скандальное заявление. "Слуга народа" сказал, что люди действительно болеют, однако, в мире манипулируют статистикой и цифрами.

Справка. За прошедшие сутки в Украине подтвердили 10 622 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших с начала эпидемии выросло до 919 704.