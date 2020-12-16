Степанов ответил Камельчуку на "вымышленный COVID-19": Пусть подежурит в реанимации с больными
Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что COVID-19 является выдумкой. На слова нардепа уже отреагировал министр здравоохранения Максим Степанов.
Максим Степанов сказал, что Камельчуку надо поехать в реанимационное отделение, где находятся больные коронавирусом. Такое мнение он озвучил в интервью 24 каналу.
Интересно Степанов ответил, готов ли вакцинироваться российской вакциной
"Я ему могу просто предложить отдежурить смену в реанимационном отделении в любой больнице, где есть больные коронавирусом", – заявил он.
Что сказал Камельчук
В одном из эфиров украинских телеканалов депутат от "Слуга народа" назвал COVID-19 выдумкой. Кроме этого он отметил, что не доверяет ни одной вакцине в мире.
Позже он объяснил свое скандальное заявление. "Слуга народа" сказал, что люди действительно болеют, однако, в мире манипулируют статистикой и цифрами.
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