Работаем прозрачно, – Степанов отреагировал на уголовное дело по закупке вакцин
Максим Степанов отреагировал на открытие уголовного производства в отношении махинаций при закупке вакцин против COVID-19. Глава Минздрава заявил, что его министерство работает прозрачно.
Источник:24 канал
Что заявил Степанов
Министр здравоохранения охарактеризовал работу своего ведомства абсолютно прозрачной. Ведь договоры, мол, заключают непосредственно с производителями. Об этом чиновник рассказал в эфире одного из телеканалов.
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При любом запросе правоохранительных органов к нам по любым документам – мы мгновенно предоставим их в полном объеме,
– сказал министр.
Детали уголовного дела
- 10 февраля исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук заявил, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцин против COVID-19.
- Вероятно, речь идет о злоупотреблении служебным положением Степанова. Министр якобы заблокировал соглашения о закупке вакцин в пользу компании "Лекхим" и Sinovac.
- В частности "Медицинские закупки" вели переговоры о закупке вакцины примерно по 3 доллара за дозу. Впрочем Степанов якобы остановил этот процесс и решил закупить вакцину у китайской компании Sinovac.
- Украинская компания "Лекхим" заключила договор с Sinovac. Однако СМИ назвали контракт сомнительным, ведь цена препарата составляет 17,85 доллара за дозу.
- Сам Степанов сказал, что это Sinovac требовала проводить закупку через посредника. Однако, по данным СМИ, компания не продает вакцину частным учреждениям, а только правительствам стран.
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