Максим Степанов отреагировал на открытие уголовного производства в отношении махинаций при закупке вакцин против COVID-19. Глава Минздрава заявил, что его министерство работает прозрачно.

Что заявил Степанов

Министр здравоохранения охарактеризовал работу своего ведомства абсолютно прозрачной. Ведь договоры, мол, заключают непосредственно с производителями. Об этом чиновник рассказал в эфире одного из телеканалов.

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При любом запросе правоохранительных органов к нам по любым документам – мы мгновенно предоставим их в полном объеме,

– сказал министр.

Детали уголовного дела